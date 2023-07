Premium Het beste van De Telegraaf

Frustraties bij ploegen Vingegaard en Pogacar: Baskische ouverture belooft furieuze strijd

Door Hans Ruggenberg

Het is in het eerste weekend van de Tour meteen genieten geblazen. De Deen Jonas Vingegaard (l.) en de Sloveen Tadej Pogacar maken elkaar het leven nu al zuur. Ⓒ Getty Images & ANP/HH

SAN SEBASTIAN - Het ontbrak dan wel aan Mathieu van der Poel in de gele trui, maar er was voldoende spektakel tijdens de Tour-start in Spaans Baskenland. Vooral omdat de strijd tussen Tour-winnaar Jonas Vingegaard en tweevoudig kampioen Tadej Pogacar met alles erop en eraan in volle furie losbarstte. In de eerste twee ritten waren er om verschillende redenen frustraties bij de ploegen Jumbo-Visma en UAE Team Emirates.