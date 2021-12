Chelsea-trainer Thomas Tuchel maakt zich zorgen over ’gezondheid en veiligheid’ van spelers

De Engelse club had de afgelopen weken te maken met een golf aan coronabesmettingen binnen de selectie en de spelers komen nu één voor één weer terug. De wedstrijden volgen elkaar rond de feestdagen snel op en dus moet Tuchel met een uitgedunde selectie soms spelers langer laten voetballen dan medisch gezien eigenlijk verantwoord is.

„Ik ben bezorgd over de gezondheid en veiligheid van de spelers”, zei de Duitse trainer na de overwinning in de Premier League bij Aston Villa (1-3). Tuchel bekende risico te hebben genomen met Romelu Lukaku en Callum Hudson-Odoi, die beiden de laatste weken afwezig waren omdat ze het coronavirus hadden opgelopen.

Hudson-Odoi speelde in Birmingham tegen Villa direct weer de hele wedstrijd, Lukaku viel na de rust in. Op aangeven van Hudson-Odoi tekende de Belg in de 56e minuut voor de 1-2. „Romelu speelde 45 minuten, dat was meer dan de medische staf had aangeraden. Maar we dachten dat we met hem wel een risico konden nemen. Ik ben blij dat het goed is gegaan”, aldus Tuchel, die lovend was over het spel van Hudson-Odoi.

Callum Hudson-Odoi krijgt complimenten van Chelsea-manager Thomas Tuchel. Ⓒ ANP/HH

„Normaal gesproken had hij een helft of maximaal 60 minuten kunnen spelen. Maar Hakim Ziyech had slechts één keer meegetraind en Callum tweeënhalve training, dus we drongen hem min of meer om te spelen. Hij deed dat briljant. Maar we hebben wel een risico met hem genomen.”

Verdediger Thiago Silva en middenvelder N’Golo Kanté vielen geblesseerd uit. Volgens Tuchel is de kans klein dat zij woensdag tegen Brighton & Hove Albion kunnen spelen. „Deze hele situatie is zeer moeilijk en uitdagend.”