Van Nistelrooy weet in crisissfeer einde te maken aan rampreeks in Eredivisie-toppers Gakpo grote man bij PSV: ’Gelukkig is Cody gebleven’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Cody Gakpo wordt bejubeld door Jordan Teze (l.) en Ismael Saibari na zijn heldenrol tegen Feyenoord. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN

EINDHOVEN - Na vijftien toppers in de Eredivisie zonder één enkele zege, smaakte PSV eindelijk weer het zoet van de overwinning in zo’n topwedstrijd. Dankzij de 4-3 zege op Feyenoord is PSV de nieuwe koploper in de Eredivisie met evenveel punten als Ajax, maar een nipt beter doelsaldo.