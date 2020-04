Vervloekt gevecht gaat opnieuw niet door

„Regeringen en beroemdheden roepen iedereen op om thuis te blijven, om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen en mensenlevens te redden. En dan moet Khabib blijven trainen en naar de andere kant van de wereld vliegen om een potje te vechten?”, zo vroeg de vechtersbaas uit Dagestan zich op Instagram hardop af.

De vechtsportwereld kijkt al jaren reikhalzend uit naar een clash tussen Nurmagomedov en Ferguso,. Zelfs het coronavirus mocht de partij, die om diverse redenen al vier keer was geschrapt, niet in de weg staan, zo verkondigde UFC-president Dana White meermaals.

„Dat gevecht gaat sowieso door, desnoods doen we het op de maan”, stelde hij nadat in een eerder stadium al duidelijk was geworden dat het zwaar getroffen New York niet langer als gastheer kon fungeren.

White zocht sindsdien stad en land af, maar heeft nog steeds geen nieuwe locatie gevonden. Het feit dat Rusland een vliegverbod heeft ingesteld, maakte de zaak er niet makkelijker op, aangezien Nurmagomedov nu zijn land niet meer uit kon komen. De vechter besloot daarop om de boel af te blazen. „Begrijp me goed, ik baal er enorm van dat het gevecht niet door kan gaan, misschien wel meer dan wie ook. Ik had grote plannen, maar ik heb helaas niet overal controle over. ”

Eerder moest zowel Nurmagomedov als Ferguson al twee keer afzeggen vanwege blessures of gezondheidsproblemen. Ferguson hoopt op 18 april nog steeds te vechten. Vermoedelijk wordt hij nu gekoppeld aan zijn Amerikaanse landgenoot Justin Gaethje. Al ziet hij een gevecht met Conor McGregor ook wel zitten. De Ierse superster haalde onlangs echter fel uit naar de regering van zijn land, omdat die in zijn ogen niet kordaat genoeg optrad in de coronacrisis en wil het goede voorbeeld geven door niet te reizen.