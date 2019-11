Video: Balotelli is racisme helemaal zat en stormt het veld af

Balotelli verdient tegenwoordig zijn brood bij Brescia en ging met zijn club op bezoek bij Hellas Verona. Tijdens de wedstrijd werd Balotelli racistisch bejegend en daar reageerde de Italiaan op zijn eigen manier op.

Hij pakte de bal op en schoot deze kwaad het Verona-publiek in. Vervolgens liep Balotelli kwaad het veld af richting de kleedkamers, maar hij werd door zijn ploeggenoten en de tegenstanders tegengehouden.

De wedstrijd werd even stilgelegd. Na het korte intermezzo haalde Balotelli sportief zijn gram door te scoren. Het was echter niet genoeg en Brescia verloor met 2-1.

In Italië zijn dit seizoen al meerdere incidenten rond racisme geweest. Lazio werd vorige maand nog gestraft door de UEFA voor racistisch gedrag van de fans in het thuisduel in de Europa League, op 3 oktober tegen Stade Rennes. Eind september eiste Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, nog concrete maatregelen van de Italiaanse voetbalbond tegen racistisch gedrag in stadions.