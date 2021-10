Jutta Leerdam en Koen Verweij speeddaten op Circuit Zandvoort

Als klap op de vuurpijl konden ze ook bekendmaken dat Corendon zich bij de formatie voegt als mede-hoofdsponsor, een lucratieve deal die woensdagmorgen werd beklonken.

Verder verklapte Leerdam dat ze volgend weekeinde bij de NK Afstanden in Thialf waarschijnlijk op drie afstanden te bewonderen zal zijn: de 500, 1000 én 1500 meter. Vooral die laatste is verrassend, aangezien de 22-jarige kampioene vorige week in Inzell voor het eerst in jaren weer eens in actie kwam op de schaatsmijl.

Leerdam: „In de junioren ben ik wereldkampioen geworden op deze afstand, dus ik wist dat ik het kan. Als ik mijn kracht goed weet te benutten in het begin en vanuit daar kan doorglijden, dan kan het heel hard gaan. Mijn coaches hebben daar al langer veel vertrouwen in. Ik geloof er ook in.”