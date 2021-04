Video: Coureur Joey Logano na vliegende crash in NASCAR-race ongedeerd

Te zien is hoe in het pelotonnetje aan auto’s de oranje wagen van Joey Logano wordt getoucheerd door die van Denny Hamlin. Door de hoge snelheid verlaten de banden direct de baan, waarna de auto aan een vlucht over zijn concurrenten begint.

Wonder boven wonder raakt zijn toestel geen van de andere auto’s en kan hij het zelf navertellen. „Het roept verschillende emoties op”, zei Logano na het zien van de beelden. „Ik ben er trots op dat ik zo’n auto kan rijden, die zo veilig is dat ik na zo’n crash er direct over kan spreken. Aan de ene kant baal ik dat ik überhaupt in die crash zit, aan de andere kant ben ik blij dat ik nog leef.”

De race werd uiteindelijk gewonnen door Brad Keselowski.