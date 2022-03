Premium Het beste van De Telegraaf

Ik geloof in mijn team dus op een vraag naar onze kampioenskansen hoef ik geen antwoord te geven’ PSV-trainer Schmidt haalt zijn gelijk over ’beste ploeg’ Go Ahead

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Roger Schmidt Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Trainer Roger Schmidt noemde Go Ahead in september de best voetballende ploeg die hij met PSV in dat seizoen was tegengekomen. Dat zei hij na de 1-2 uitzege, een paar dagen nadat de Eindhovense club thuis met 0-4 van Feyenoord verloren had. Mede daardoor wekte die uitspraak veel bevreemding. Een dag voor de wedstrijd in de halve finale van woensdag in Deventer haalde hij alsnog zijn gelijk.