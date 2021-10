Duits international Jamal Musiala: ’Mijn moeder brengt mij nog steeds naar trainingen’

Jamal Musiala viert zijn eerste interlandgoal afgelopen week tegen Noord-Macedonië. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Jamal Musiala is inmiddels een waardig selectielid van Die Mannschaft en heeft reeds in negen interlands minuten gemaakt voor Duitsland en scoorde daarin ook één keer. Toch is het leven van het achttienjarige talent van Bayern München nog heel gewoontjes.