Naci Ünüvar op huurbasis naar Twente

FC Twente, dat in de voorronde van de Conference League speelt en het talent uit de Ajax-opleiding zo snel mogelijk wil begroeten, ondernam ook een poging een optie tot koop op Ünüvar te bedingen, maar die was voor Mislintat onbespreekbaar.

De speler uit Zaandam ligt nog tot de zomer van 2026 vast en Ajax ziet nog altijd toekomst in hem. Afgelopen seizoen werd Ünüvar verhuurd aan Trabzonspor, maar vanwege een lichte blessure keerde hij eerder dan gepland terug bij Ajax. In totaal kwam hij in Turkije tot twaalf wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en één assist leverde. In Ajax 1 staat de teller tot dusver op drie duels, één treffer en één assist.

Bekijk ook: Geblesseerde Ünüvar keert per direct terug naar Ajax

Voor FC Twente is het de derde versterking voor het nieuwe seizoen na Youri Regeer, die voor circa 1 miljoen euro is overgenomen van Ajax, en Younes Taha, die voor iets minder dan 1 miljoen euro de overstap heeft gemaakt van PEC Zwolle. Op het verlanglijstje staat ook Thomas Beelen van PEC Zwolle. Op hem heeft FC Twente een bod van 1,5 miljoen euro uitgebracht, maar vooralsnog hanteert PEC Zwolle een vraagprijs van 3 miljoen euro.

Weer een Twente-speler weg

De club uit Enschede zag al zes spelers vertrekken. Ramiz Zerrouki is verkocht aan Feyenoord en Vaclav Cerny aan VfL Wolfsburg, Julio Pleguezuelo is transfervrij vertrokken naar het Engelse Plymouth Argyle, Virgil Misidjan vertrekt transfervrij en staat in de belangstelling van onder andere PAOK Saloniki, Wout Brama beëindigt zijn carrière, terwijl Denilho Cleonise geen nieuw contract heeft gekregen.

Net voor het weekend bereikte FC Twente wel overeenstemming met Mees Hilgers over een contractverlenging voor drie seizoenen. De centrale verdediger, die in het bezit was van een contract dat medio 2024 afliep, in eerste instantie niet wilde bijtekenen en daarmee afstevende op een transfer deze zomer, heeft ervoor gekozen zich door te ontwikkelen bij FC Twente, de club waar hij zijn opleiding genoot.