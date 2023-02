KNSB: ’Lucht geklaard tussen Sjinkie Knegt en bondscoach Kerstholt’

Technisch directeur Remy de Wit en disiciplinemanager shorttrack Wilf O’Reilly hebben woensdag in Thialf een uitvoerig gesprek gehad met Knegt. Aanleiding daarvoor waren de uitlatingen van de shorttracker voorafgaand aan de World Cup shorttrack in Dordrecht en de officiële waarschuwing die hij daarvoor ontving.

Tijdens het onderhoud is de lucht volgens de schaatsbond geklaard en hebben betrokkenen een streep onder de kwestie gezet. Later op de dag heeft Knegt ook gesproken met Kerstholt en opnieuw De Wit. Hierin heeft Knegt zich gecommitteerd aan de onderling afgesproken voorbereiding op het WK in de Koreaanse hoofdstad. Die afspraken hebben zowel betrekking op het trainingsprogramma als het gedrag van de rijder.

Neuzen zelfde kant op

„De neuzen staan weer dezelfde kant op”, aldus technisch directeur De Wit. „Wij kijken terug op een vervelende week ondanks de zes gewonnen medailles, maar daar hebben we nu een dikke punt achter gezet.”

Bondscoach Kerstholt: „Zand erover. We willen met zijn allen dit seizoen succesvol afsluiten in Seoul. Daar zetten we nu samen de schouders onder.” Knegt: „Genoeg gepraat. Het wordt nu weer tijd om de benen te laten spreken. Op naar Seoul, zou ik zeggen.”

Met een podiumplaats (zilver op de 1500 meter) bij de World Cup in Dresden verdiende Knegt een plaats in de voorselectie voor het WK. De definitieve selectie wordt later deze maand bekendgemaakt.