FC Barcelona wijst ’opvolger’ Lionel Messi aan

Volgens het dagblad heeft Ronald Koeman nog alle vertrouwen in de Braziliaan, die in 2018 voor liefst 135 miljoen euro werd overgenomen van Liverpool, maar in Camp Nou tot dusver niet heeft weten te imponeren.

Saillant genoeg deed Coutinho zijn Spaanse werkgever juist wel al eens flink pijn. Tijdens de in Catalonië beruchte 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League in 2020 was de aanvallende middenvelder namens de Duitsers twee keer trefzeker.

Philippe Coutinho en Ronald Koeman. Ⓒ HH/ANP

Volgens Mundo Deportivo krijgt Coutinho die herstellende is van een zware knieblessure, een nieuwe (mogelijk laatste) kans bij FC Barcelona: último tren, oftewel ’de laatste trein’, kopt de krant.

„Barça en Koeman reiken de Braziliaan opnieuw de hand toe. Hij is op de weg terug na zijn blessure en krijgt alsnog de mogelijkheid om te schitteren in Camp Nou. Mét het rugnummer 10 van Messi.”

Coutinho droeg vorig jaar ook al een niet misselijk nummer. Hij speelde toen met 14 op zijn rug, net als Johan Cruijff, een andere clublegende, gedurende diens carrière vaak deed.

De van Olympique Lyon overgenomen Memphis Depay, die bij het Nederlands elftal vaak met 10 speelt, heeft bij FC Barcelona rugnummer 9 gekregen.