Sport Kort: Kuipers leidt Ajax - PSV

Voetbal: Kuipers leidt Ajax - PSV

12.15 uur: Scheidsrechter Björn Kuipers heeft zondag in Amsterdam de leiding over de topper in de eredivisie tussen Ajax en PSV. Bas Nijhuis zit in Zeist achter de tv-schermen als videoarbiter (VAR) bij het duel tussen de koploper en nummer 5 van de ranglijst. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 16.45 uur.

Ondanks de nederlaag zondag bij FC Groningen (2-1) heeft Ajax nog steeds de eerste plaats in handen, met drie punten voorsprong op AZ. PSV kijkt tegen een achterstand van 11 punten aan.

Ingmar Oostrom debuteert zondag als scheidsrechter in de eredivisie bij de wedstrijd Fortuna Sittard - sc Heerenveen. De 30-jarige Oostrom floot de afgelopen jaren al meer dan honderd wedstrijden in de eerste divisie.

Basketbal: Gordon helpt Houston aan zege

10.02 uur: Bij afwezigheid van James Harden en Russell Westbrook werd Eric Gordon maandag de grote man bij Houston Rockets. In het topduel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA met Utah Jazz kwam Gordon tot liefst 50 punten. Daarmee had hij een groot aandeel in de 126-117-overwinning.

Het was liefst 24 jaar geleden dat een andere Houston-speler dan Harden tot 50 punten kwam in een wedstrijden. Hakeem Olajuwon deed het in 1996. ’The Beard’, zoals Hardens bijnaam luidt, lukte het de afgelopen jaren al 23 keer. Hij miste het duel vanwege een dijbeenblessure. Voor Houston was het de 29e zege van het seizoen (tegen 17 nederlagen). Daarmee staan de Rockets zesde in de Western Conference. Utah (32-14) zakte door het verlies van de tweede naar de vierde plaats.

In de Eastern Conference won Miami Heat met 113-92 van Orlando. Miami komt daardoor op de tweede plaats naast titelverdediger Toronto Raptors, op ruime afstand van de onbetwiste leider Milwaukee Bucks.

De Sacramento Kings wonnen maandag op bijzondere wijze van de Minnesota Timberwolves. De Kings stonden na drie kwarten met 19 punten achter. Door een geniale opleving en een speciale vrije worp (De’Aaron Fox miset expres zodat hij daarna kon dunken en twee punten in plaats van één kon maken) stond het vlak voor tijd weer gelijk. In de extra time trok de ploeg uit Sacremento de winst naar zich toe.

Jackie Groenen Ⓒ Johan Cruyff Foundation

Voetbal: Groenen ambassadeur Cruyff Foundation

09.08 uur: Jackie Groenen gaat aan de slag als ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation. „Soms is iets heel logisch. Onvermijdelijk. Is 1 plus 1 vanzelfsprekend 3. Hij droeg nummer 14 met trots en zij doet dat ook. Voetbal was zijn lust en z’n leven. Ook zij is er dag en nacht mee bezig”, zo wordt gesteld in het persbericht waarmee het nieuws wereldkundig werd gemaakt.

„Ik verheug me op de samenwerking met de Johan Cruyff Foundation”, vertelt Groenen. „Met name het enthousiasme van gehandicapte kinderen wanneer ze de kans krijgen om te bewegen en met elkaar te sporten werkt enorm aanstekelijk en motiverend. Ik gun het iedereen om net zo van sport te genieten als ik zelf doe. Samen met de Cruyff Foundation ga ik hieraan werken.”

„Jackie is de inspiratiebron en een voorbeeld voor jonge meisjes die dromen van een mooie voetbalcarrière”, aldus directeur Niels Meijer van de Cruyff Foundation.We weten dat Jackie van jongs af aan al groot fan is van Johan, ze heeft een geweldige energie en tilt het Nederlandse voetbal naar een hoger niveau. We hebben mooie plannen voor de nabije toekomst.”