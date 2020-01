Sport Kort: ’Onvermijdelijke’ nieuwe rol Groenen

09.08 uur: Groenen ambassadeur Cruyff Foundation

Jackie Groenen gaat aan de slag als ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation. „Soms is iets heel logisch. Onvermijdelijk. Is 1 plus 1 vanzelfsprekend 3. Hij droeg nummer 14 met trots en zij doet dat ook. Voetbal was zijn lust en z’n leven. Ook zij is er dag en nacht mee bezig”, zo wordt gesteld in het persbericht waarmee het nieuws wereldkundig werd gemaakt.

„Ik verheug me op de samenwerking met de Johan Cruyff Foundation”, vertelt Groenen. „Met name het enthousiasme van gehandicapte kinderen wanneer ze de kans krijgen om te bewegen en met elkaar te sporten werkt enorm aanstekelijk en motiverend. Ik gun het iedereen om net zo van sport te genieten als ik zelf doe. Samen met de Cruyff Foundation ga ik hieraan werken.”

„Jackie is de inspiratiebron en een voorbeeld voor jonge meisjes die dromen van een mooie voetbalcarrière”, aldus directeur Niels Meijer van de Cruyff Foundation.We weten dat Jackie van jongs af aan al groot fan is van Johan, ze heeft een geweldige energie en tilt het Nederlandse voetbal naar een hoger niveau. We hebben mooie plannen voor de nabije toekomst.”