Golfers Luiten en Besseling zakken weg tijdens tweede ronde seizoensfinale in Dubai

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Geen progressie voor Luiten en Besseling in Dubai

14.18 uur: Golfers Joost Luiten en Wil Besseling hebben geen verbetering getoond in de tweede ronde van het Tour Championship, de seizoensfinale van de Europese Tour in Dubai. Luiten zakte met een ronde van 73 slagen, 1 boven par, naar de gedeelde 30e plaats. Besseling noteerde ook 73 slagen en viel terug naar de gedeelde 35e plaats.

Luiten is voor de elfde keer aanwezig op het eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat, waar de beste spelers van de tour strijden om 7 miljoen euro prijzengeld en de eerste plek op de jaarranking. De Bleiswijker hoopt zijn tot nog toe fletse seizoen wat kleur te geven, maar na twee ronden is hij ver verwijderd van een topklassering. De winnaar van zes toernooien op de Europese Tour scoorde liefst vijf bogeys en zette daar vier birdies tegenover.

Besseling is debutant op het Tour Championship, dat wordt gespeeld op de Jumeirah Golf Estate. De Noord-Hollander maakte vier bogeys en drie birdies.

De Amerikaan Patrick Reed schoot omhoog met een ronde van 64 slagen (-8) en nam de leiding in de stand over van de Fransman Victor Perez, die een slechte ronde afwerkte. Reed staat twee slagen voor op de Engelsman Matthew Fitzpatrick. Reed begon het toernooi als de nummer 1 op de ranglijst van de Europese Tour en maakt nu grote kans zich tot kampioen van dit jaar te kronen in Dubai.

Voetbal: Oekraïne vecht ’coronanederlaag’ aan bij het CAS

13.32 uur: De Oekraïense voetbalbond vecht bij het internationaal sporttribunaal CAS de beslissing van de UEFA aan om de wedstrijd tussen Zwitserland en Oekraïne in de Nations League te schrappen en om te zetten in een reglementaire nederlaag voor Oekraïne. Het duel ging in november niet door, omdat de selectie van Oekraïne op last van de gezondheidsautoriteiten in Luzern in quarantaine moest vanwege een aantal coronabesmettingen.

De UEFA hield Oekraïne verantwoordelijk voor het niet doorgaan van de wedstrijd en bepaalde de eindstand op 3-0 voor Zwitserland. De Europese voetbalbond had eerder toestemming gegeven aan positief geteste spelers om in actie komen, omdat het om een ’oude’ besmetting zou gaan die weer was aangetroffen. De Zwitserse autoriteiten hadden dat echter verboden.

Oekraïne gaat in beroep en eist dat de reglementaire nederlaag wordt teruggedraaid. De Oekraïense bond wil dat de wedstrijd alsnog wordt gespeeld of dat als de wedstrijd niet meer wordt afgewerkt, de UEFA de uitkomst door loting beslist.

Het duel tussen Zwitserland en Oekraïne in Luzern was de laatste wedstrijd in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Door de nederlaag eindigde Oekraïne als laatste in de groep. Het CAS laat weten dat het beroep in behandeling is genomen en dat een panel wordt samengesteld. Alle partijen krijgen nu de tijd om schriftelijke verklaringen in te dienen.

Voetbal: Newcastle United mist nog altijd veel spelers door corona-uitbraak

12.34 uur: Aston Villa - Newcastle United werd afgelopen week uitgesteld vanwege een corona-uitbraak bij de bezoekers. De problemen voor ’The Magpies’ zijn een week later allerminst voorbij. Manager Steve Bruce kan slechts twee of drie spelers die vorige week besmet waren verwelkomen in zijn wedstrijdselectie.

„We hebben er goede hoop op dat de krimp is ingezet en hebben nu twee of drie spelers die kunnen terugkeren”, zegt manager Steve Bruce in aanloop naar het duel tegen West Bromwich Albion op zaterdag. „Toch missen we nog een flink aantal van onze spelers, want we hadden gewoon heel veel positieve gevallen.”

Het was zelfs zo erg dat het trainingscomplex Darsley Park van Newcastle een aantal dagen op slot ging. „Onze spelers hebben daarom ieder een individueel programma gekregen, vergelijkbaar met dat tijdens de lockdown. Onze fitnesstrainer heeft hun activiteiten kunnen monitoren. Woensdag konden we met de negatief geteste spelers weer normaal trainen en ze waren stuk voor stuk gemotiveerd om weer op het veld te staan.”

Aston Villa - Newcastle United was afgelopen vrijdag het eerste Premier League-duel dat werd uitgesteld, sinds de hervatting van het vorige seizoen in juni. Newcastle staat momenteel dertiende in de Premier League, maar heeft door de afgelasting een wedstrijd minder gespeeld dan de meeste concurrenten in de middenmoot.

Tafeltennis: Li Jie beëindigt haar carrière

11.21 uur: Li Jie heeft haar internationale carrière beëindigd. De 37-jarige speelster van Team NL keert definitief niet terug vanuit China naar Nederland om haar tafeltennisloopbaan voort te zetten. Jie wilde oorspronkelijk nog één keer in het Nederlands tenue proberen zich te plaatsen voor de uitgestelde Olympische Spelen van 2020, maar ziet daar vanwege familieredenen en de coronapandemie van af.

Jie was nog in de race voor een individueel ticket voor de uitgestelde Spelen in Tokio, maar laat deze kans aan zich voorbijgaan. „Ik ben al een flinke tijd met mijn familie in China en kan niet of nauwelijks reizen”, zegt de van oorsprong Chinese. „Bovendien worden er amper kwalificatietoernooien gespeeld. Ik wilde eigenlijk nog éénmaal vlammen op de Olympische Spelen, maar wil het moeilijke kwalificatietraject in deze lastige tijden niet ingaan.”

Jie won tussen 2008 en 2011 met het Nederlandse team viermaal het Europees kampioenschap voor teams en ze vertegenwoordigde Nederland drie keer op de Olympische Spelen: in 2008, 2012 en 2016. Ze won het Europese Top 16-toernooi in 2017 en veroverde met de Poolse Li Qian in 2015 op het WK brons in het dubbelspel.

De tafeltennisster vindt het jammer om zo plotseling haar loopbaan te beëindigen. „Ik ga Nederland zeker missen, want ik heb er altijd met veel plezier gewoond en gespeeld”, zegt ze. „Zodra de pandemie onder controle is, kom ik zeker terug naar Nederland.”

Voetbal: Eupen-Zulte Waregem afgelast na besmettingsgolf

10.31 uur: De competitiewedstrijd in België tussen Eupen en Zulte Waregem van zondag gaat niet door. Bij de club uit Eupen hebben meerdere spelers positief getest op het coronavirus en conform het protocol heeft de club uitstel aangevraagd.

„De wedstrijd KAS Eupen - SV Zulte Waregem van zondag 13 december uit de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld”, meldt de Belgische Pro League. Dit gebeurde na een aanvraag van KAS Eupen nadat zeven selectiespelers positief hadden getest. De nieuwe datum wordt later gemeld, laat de organisator van de competitie weten.

In het Belgische profvoetbal zijn al eerder meerdere wedstrijden uitgesteld. In de speelronde van 23-25 oktober gingen drie wedstrijden niet door omdat bij clubs als Waasland-Beveren en Moeskroen veel spelers positief hadden getest op het coronavirus. De uitgestelde wedstrijden in de Belgische competitie waren net weer allemaal ingehaald.

In België mag een club om uitstel vragen als minimaal zeven spelers besmet zijn met het coronavirus.

Wielrennen: WADA rapporteert: meer dopingzaken in 2018

09.28 uur: Het mondiale antidopingbureau WADA heeft in 2018 wereldwijd 1923 dopingzaken geregistreerd, een stijging van 6,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. WADA bracht het jaarrapport over 2018 donderdag (plaatselijke tijd) naar buiten. In totaal werden in dat jaar 263.519 dopingcontroles uitgevoerd.

De stijging van het aantal dopinggevallen was in 2017 groter. Toen registreerde WADA 1804 gevallen en dat waren er 13 procent meer dan in 2016.

Van de 1923 dopingzaken in 2018 betrof het in 1640 gevallen een positieve test. In de overige 283 zaken ging het om andere overtredingen van dopingregels. Sporters van 117 nationaliteiten en uit 92 verschillende sporten waren betrokken bij de dopingzaken.

„Het belang van dopingcontroles op trainingen en onaangekondigde dopingcontroles als middel om op te sporen én af te schrikken is duidelijk. Dit rapport geeft een goed inzicht in de uitkomsten van de testprogramma’s”, aldus WADA-directeur Olivier Niggli. „We zien een aanzienlijk aantal overtredingen dat niet uit de traditionele dopingcontroles naar boven is gekomen, maar dat is opgespoord door slim onderzoek.”

Algemeen: Amerikaans olympisch comité bepleit protesten tijdens Spelen

09.17 uur: Het Amerikaanse Olympisch Comité heeft bij het Internationaal Olympisch Comité aangedrongen op het schrappen van de omstreden regel 50 in het olympisch handvest en bepleit het toestaan van vreedzame politieke protesten door sporters tijdens het grootste sportevenement.

Regel 50 verbiedt deelnemende sporters tijdens de Spelen zich in welke vorm dan ook politiek of religieus te uiten. De regel uit het handvest is dit jaar onder druk gekomen na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die ook bij Amerikaanse sporters leidde tot een storm van protesten tegen racisme.

Het IOC wil regel 50 vooralsnog niet schrappen, maar het krachtige pleidooi van het invloedrijke Amerikaanse comité kan daar wellicht verandering in brengen. Een speciale stuurgroep, onder leiding van atlete Moushaumi Robinson, heeft een aanbeveling opgesteld en overhandigd aan het IOC. „De aanbeveling is gebaseerd op het fundamentele recht van atleten hun stem te laten horen om raciale en sociale onrechtvaardigheid aan te kaarten. Vreedzame protesten en demonstraties kunnen een katalysator zijn voor verandering”, luidde een verklaring van de groep van Robinson.

Amerikaanse sporters ageren vaak actief tegen de rassenongelijkheid, onder meer door te knielen tijdens het volkslied. „Sporters het recht op respectvolle demonstraties ontzeggen, en dan met name de sporters uit de historisch ondergewaardeerde en gemarginaliseerde groepen, druist in tegen de olympische waarden”, aldus de stuurgroep van Robinson.

Golf: Bescheiden start golfster Van Dam in US Open

07.42 uur: Anne van Dam heeft een wat stroeve start gemaakt in het US Open, het laatste majortoernooi van de vrouwen. Ze kwam op Champions Golf Club in Houston tot 73 slagen in de eerste ronde, twee boven par. Die score bereikte ze met twee bogeys en leverde haar in de tussenstand de gedeelde 55e plaats op.

De Amerikaanse Amy Olson nam de leiding na de eerste dag met 67 slagen (-4). Ze boekte enorme winst met een hole-in-one op de zestiende. Olson heeft één slag voorsprong op drie achtervolgers.

De 25-jarige Van Dam speelde onlangs twee toernooien van de Europese vrouwentour in Saudi-Arabië. Ze eindigde als vierde en als tweede. In de US Open kan ze met een goede eindklassering nog deelname afdwingen voor het Tour Championship, de seizoensfinale van de Amerikaanse tour LPGA in Naples (Florida).