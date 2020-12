Sport Kort: Bescheiden start golfster Van Dam in US Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Bescheiden start golfster Van Dam in US Open

07.42 uur: Anne van Dam heeft een wat stroeve start gemaakt in het US Open, het laatste majortoernooi van de vrouwen. Ze kwam op Champions Golf Club in Houston tot 73 slagen in de eerste ronde, twee boven par. Die score bereikte ze met twee bogeys en leverde haar in de tussenstand de gedeelde 55e plaats op.

De Amerikaanse Amy Olson nam de leiding na de eerste dag met 67 slagen (-4). Ze boekte enorme winst met een hole-in-one op de zestiende. Olson heeft één slag voorsprong op drie achtervolgers.

De 25-jarige Van Dam speelde onlangs twee toernooien van de Europese vrouwentour in Saudi-Arabië. Ze eindigde als vierde en als tweede. In de US Open kan ze met een goede eindklassering nog deelname afdwingen voor het Tour Championship, de seizoensfinale van de Amerikaanse tour LPGA in Naples (Florida).