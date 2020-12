Sport kort: Eupen-Zulte Waregem afgelast na besmettingsgolf

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Eupen-Zulte Waregem afgelast na besmettingsgolf

10.31 uur: De competitiewedstrijd in België tussen Eupen en Zulte Waregem van zondag gaat niet door. Bij de club uit Eupen hebben meerdere spelers positief getest op het coronavirus en conform het protocol heeft de club uitstel aangevraagd.

„De wedstrijd KAS Eupen - SV Zulte Waregem van zondag 13 december uit de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld”, meldt de Belgische Pro League. Dit gebeurde na een aanvraag van KAS Eupen nadat zeven selectiespelers positief hadden getest. De nieuwe datum wordt later gemeld, laat de organisator van de competitie weten.

Wielrennen: WADA rapporteert: meer dopingzaken in 2018

09.28 uur: Het mondiale antidopingbureau WADA heeft in 2018 wereldwijd 1923 dopingzaken geregistreerd, een stijging van 6,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. WADA bracht het jaarrapport over 2018 donderdag (plaatselijke tijd) naar buiten. In totaal werden in dat jaar 263.519 dopingcontroles uitgevoerd.

De stijging van het aantal dopinggevallen was in 2017 groter. Toen registreerde WADA 1804 gevallen en dat waren er 13 procent meer dan in 2016.

Van de 1923 dopingzaken in 2018 betrof het in 1640 gevallen een positieve test. In de overige 283 zaken ging het om andere overtredingen van dopingregels. Sporters van 117 nationaliteiten en uit 92 verschillende sporten waren betrokken bij de dopingzaken.

„Het belang van dopingcontroles op trainingen en onaangekondigde dopingcontroles als middel om op te sporen én af te schrikken is duidelijk. Dit rapport geeft een goed inzicht in de uitkomsten van de testprogramma’s”, aldus WADA-directeur Olivier Niggli. „We zien een aanzienlijk aantal overtredingen dat niet uit de traditionele dopingcontroles naar boven is gekomen, maar dat is opgespoord door slim onderzoek.”

Algemeen: Amerikaans olympisch comité bepleit protesten tijdens Spelen

09.17 uur: Het Amerikaanse Olympisch Comité heeft bij het Internationaal Olympisch Comité aangedrongen op het schrappen van de omstreden regel 50 in het olympisch handvest en bepleit het toestaan van vreedzame politieke protesten door sporters tijdens het grootste sportevenement.

Regel 50 verbiedt deelnemende sporters tijdens de Spelen zich in welke vorm dan ook politiek of religieus te uiten. De regel uit het handvest is dit jaar onder druk gekomen na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die ook bij Amerikaanse sporters leidde tot een storm van protesten tegen racisme.

Het IOC wil regel 50 vooralsnog niet schrappen, maar het krachtige pleidooi van het invloedrijke Amerikaanse comité kan daar wellicht verandering in brengen. Een speciale stuurgroep, onder leiding van atlete Moushaumi Robinson, heeft een aanbeveling opgesteld en overhandigd aan het IOC. „De aanbeveling is gebaseerd op het fundamentele recht van atleten hun stem te laten horen om raciale en sociale onrechtvaardigheid aan te kaarten. Vreedzame protesten en demonstraties kunnen een katalysator zijn voor verandering”, luidde een verklaring van de groep van Robinson.

Amerikaanse sporters ageren vaak actief tegen de rassenongelijkheid, onder meer door te knielen tijdens het volkslied. „Sporters het recht op respectvolle demonstraties ontzeggen, en dan met name de sporters uit de historisch ondergewaardeerde en gemarginaliseerde groepen, druist in tegen de olympische waarden”, aldus de stuurgroep van Robinson.

Golf: Bescheiden start golfster Van Dam in US Open

07.42 uur: Anne van Dam heeft een wat stroeve start gemaakt in het US Open, het laatste majortoernooi van de vrouwen. Ze kwam op Champions Golf Club in Houston tot 73 slagen in de eerste ronde, twee boven par. Die score bereikte ze met twee bogeys en leverde haar in de tussenstand de gedeelde 55e plaats op.

De Amerikaanse Amy Olson nam de leiding na de eerste dag met 67 slagen (-4). Ze boekte enorme winst met een hole-in-one op de zestiende. Olson heeft één slag voorsprong op drie achtervolgers.

De 25-jarige Van Dam speelde onlangs twee toernooien van de Europese vrouwentour in Saudi-Arabië. Ze eindigde als vierde en als tweede. In de US Open kan ze met een goede eindklassering nog deelname afdwingen voor het Tour Championship, de seizoensfinale van de Amerikaanse tour LPGA in Naples (Florida).