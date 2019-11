Live - Oranje wil plek op EK veiligstellen

Bondscoach Ronald Koeman in Windsor Park. Ⓒ Reuters

Het Nederlands elftal wil zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland definitief afscheid nemen van een periode van kommer en kwel. Na een gemist EK van 2016 en WK van 2018 is een gelijkspel in Belfast voldoende voor een ticket voor het EK van komende zomer in twaalf landen.