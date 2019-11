Oranje kan zich vanavond plaatsen voor EK voetbal

Noord-Ierland strijdt vanaf 20.45 uur op Windsor Park voor een laatste kans en heeft alleen iets aan een zege. Als Oranje onderuitgaat, dan krijgt het komende dinsdag nog een herkansing tegen Estland in de Johan Cruijff ArenA.

"Maar we willen ons zo snel als mogelijk kwalificeren", zei aanvoerder Virgil van Dijk die nog nooit een eindronde met Oranje heeft meegemaakt. Koeman kijkt zelfs al verder. "Kwalificatie is het allerbelangrijkste", stelde hij. "Maar als we winnen van Noord-Ierland en Estland, dan worden we eerste in de poule en zijn we waarschijnlijk groepshoofd bij de loting."

Koeman beslist pas vlak voor de wedstrijd of hij een beroep doet op Memphis Depay (bovenbeen) en Georginio Wijnaldum (griep).

