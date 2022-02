Premium Het beste van De Telegraaf

’Natuurlijk steun ik Marc Overmars’ Grensoverschrijdende directeur Marc Overmars bracht trainer Erik ten Hag zelf op de hoogte

Erik ten Hag met zijn Ajax-spelers Ⓒ Orange Pictures

AMSTERDAM - De affaire-Overmars heeft Erik ten Hag vol in zijn ziel getroffen. De trainer en de directeur voetbalzaken fabriceerden een geoliede machine, brachten Ajax terug naar de Europese top en vormden een twee-eenheid, die dagelijks contact had. „Ik was totaal verbijsterd en de dreun galmt nog steeds na”, zei een aangeslagen Ten Hag na de klinkende bekerzege op Vitesse (5-0).