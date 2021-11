Guanyu Zhou vervangt Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo

De Italiaanse coureur (27) is bezig aan zijn derde seizoen bij Alfa Romeo. Guanyu Zhou (22) wordt zijn vervanger. De Chinese coureur is nu nog actief in de Formule 2. Met het oog op de Chinese markt is Zhou ook marketingtechnisch erg interessant voor Alfa Romeo.

F1-baas Stefano Domenicali is eveneens verheugd met de keuze voor Zhou. „Dit is fantastisch nieuws voor de sport en de miljoenen gepassioneerde Chinese fans, die nu een eigen held hebben om het hele jaar toe te juichen”, zegt de Italiaan. „Ook is het een bewijs dat de piramide binnen onze sport werkt en dat er vanuit de F2 talenten promoveren naar de topdivisie van de autosport. Zhou is een ongelooflijk talent en geldt als een fantastische toevoeging voor de grid in de F1.”

Räikkönen kondigde eerder zijn vertrek al aan en wordt vervangen door Valtteri Bottas, die nu nog voor Mercedes rijdt. De hele grid voor 2022 is daarmee bekend. Zeven van de tien teams blijven ongewijzigd. Naast Zhou is Alex Albon (Williams) de enige ‘nieuwkomer’.