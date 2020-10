Feyenoord-trainer Dick Advocaat ziet komst Joshua Zirkzee wel zitten

Het in zijn ogen geslaagde experiment met Linssen en de hoopvolle prognose over Jørgensen hebben Advocaat niet van gedachten doen veranderen over de noodzaak om er een spits bij te krijgen. „Als het aan mij ligt, zouden we er een spits bij halen”, herhaalde Advocaat, die richting technisch directeur Frank Arnesen de voorzet gaf om een lijntje uit te gooien richting het grote spitsentalent Joshua Zirkzee van Bayern München. De oud-jeugdspeler van Feyenoord komt volgens berichten uit Duitsland in aanmerking voor een verhuur.

De suggestie dat het terughalen van de oud-Feyenoord-jeugdspeler sowieso onhaalbaar zal zijn, werd door Advocaat met klem verworpen. „Ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen? Bayern München wil ook dat zo’n speler bij een goede vereniging komt te spelen. En Feyenoord is een grote club. Bij dit soort deals hoeft het niet in de salarissfeer te liggen, omdat de verhurende club dat voor een groot deel voor zijn rekening neemt.”

Als de gewenste aanvallende versterking uitblijft, heeft Advocaat met Linssen een extra optie voor de punt van de aanval. „Linssen vult het op zijn manier goed in, scoort een goal en maakt het op zijn manier de verdediging zeer lastig”, vond Advocaat. „Hij is natuurlijk geen centrumspits, maar ik vond dat hij het wel redelijk deed. Hij had nog twee goals kunnen maken. Maar het is sowieso goed dat hij in die positie komt. De volgende keer knalt hij ze er wel in.”

