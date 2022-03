Toto Wolff: ’Onze micro-kosmos nu even totaal irrelevant’

„We zien het gebeuren en zijn er heel erg op tegen”, aldus de 50-jarige Oostenrijker. „Je realiseert je op dit soort momenten, kijkend naar het grotere plaatje, dat onze mico-cosmos omtrent autoracen eigenlijk totaal irrelevant is.”

Niet voor niets kwamen de Formule 1-coureurs donderdag al bij elkaar voor een speciale fotoshoot, waarmee zij zich openlijk tegen de Russische invasie keerden. „Families ontvluchtten hun vaderland en ondertussen vallen er doden. Een invasie is nooit een antwoord op een politie strijd”, stelde Wolff hoofdschuddend. „Het is niet te bevatten dat er in dit tijdperk een oorlog kan woeden in Europa, op slechts 400 kilometer afstand van hier.”