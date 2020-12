Matthijs de Ligt speelt met Juventus gelijk tegen Atalanta

In de eerste helft maakte Federico Chiesa zijn eerste competitiedoelpunt namens Juventus met een fraaie knal in de kruising. Remo Freuler maakte na rust op knappe wijze gelijk. Van dezelfde afstand als Chiesa schoot de Zwitser namens Atalanta de bal in de andere kruising. Kort daarna kreeg Juventus een makkelijk gegeven strafschop, maar doelman Pierluigi Gollini bracht redding op het schot van Ronaldo.

Matthijs de Ligt deed de gehele wedstrijd mee bij Juventus, zoals ook Marten de Roon en Hans Hateboer dat deden bij Atalanta. Sam Lammers bleef op de bank.

Juventus staat derde in de Serie A, 3 punten achter koploper AC Milan dat later op woensdagavond speelt. Atalanta, vorige week verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de Champions League, staat achtste met 18 punten.