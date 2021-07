Tienklapper voor Oranje Leeuwinnen op Spelen tegen Zambia

Met Jill Roord op de plek van de weggevallen Sherida Spitse was daar na negen minuten al de eerste treffer voor de Leeuwinnen, na een tamelijk kolderieke blunder van de keepster van Zambia, Hazel Nali. Bij een diepe bal van Oranje van achteruit liep ze zomaar onder de bal door. Miedema profiteerde: 1-0.

Wat Zambia in het eerste kwartier liet zien, was allesbehalve reclame voor het internationale vrouwenvoetbal. Continu werd er op de middenlijn zeer naïef verdedigd en bij praktisch elke diepe bal konden de Leeuwinnen alleen op Nali af. Daar plukten Lieke Martens en nogmaals Miedema de vruchten van: 3-0 binnen 15 minuten.

Vivianne Miedema maakt een van haar goals hier. Ⓒ AFP

Armlastig

Een paar minuten later schatte aanvoerdster Sari van Veenendaal een diepe bal verkeerd in en stond het ineens 3-1. Maar de formatie van bondscoach Sarina Wiegman denderde door via de derde van Miedema, de tweede van Martens en ook nog een van Shanice van de Sanden: 6-1 met rust. Toch kregen de de dames uit Zambia wat kansjes, door slordig spel, maar de overwinning kon na 45 minuten al bijgeschreven worden.

Het duurde even, maar een kwartier na rust was daar Miedema met haar vierde (!) treffer: 7-1. Roord maakte er niet veel later 8-1 van tegen het armetierige Zambia. Invaller Lineth Beerensteyn maakte op knappe wijze de 9-1, in de 75e minuut. Het was wachten op de tiende treffer. En die kwam ook. En nog wel van een andere invalster: Victoria Pelova. Zij scoorde haar eerste interlandgoal en leukte dit hierdoor op met de tiende voor de Leeuwinnen.

Bekijk ook: Pechvogel Sherida Spitse brult voor Oranje Leeuwinnen

Gepruts

Een minuut later maakte Barbra Banda zowaar ook nog 10-2 namenss Zambia, dat was haar tweede van de avond. Gepruts achterin bezorgde Banda zelfs een hattrick: 10-3.

In de groep van Oranje begon Brazilië met een klinkende overwinning op China: 5-0. Aanvoerster Marta (35) maakte twee doelpunten in het Miyagi-stadion van Rifu. Brazilië is zaterdag de tweede tegenstander van de ’Leeuwinnen’ (aftrap 13.00 uur Nederlandse tijd).

Bekijk ook: Torenhoge favoriete voetbalsters VS meteen hard onderuit

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.