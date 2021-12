New York City FC pakt Amerikaanse voetbaltitel na strafschoppen

Alexander Callens loopt juichend weg na zijn winnende strafschop. Ⓒ USA TODAY Sports

New York City FC heeft voor het eerst de titel veroverd in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De club die pas zeven jaar bestaat versloeg Portland Timbers na strafschoppen. Het duel in Portland was in de reguliere speeltijd in 1-1 geëindigd.