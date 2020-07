’Gigi’ Buffon (42) pakt mythisch record van Paolo Maldini af

Hij staat tijdens de stadsderby tegen Torino voor de 648e keer onder de lat.

Buffon kwam sinds 18 december niet meer in actie in de Serie A. Sinds die tijd moest hij het record delen met Paolo Maldini, die 647 duels in de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie speelde.

De 42-jarige Buffon is vaak tweede keus bij Juventus, achter keeper Wojciech Szczesny die tegen Torino op de bank startte.