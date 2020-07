Juventus wint Turijnse derby ondanks ’handsbal’ Matthijs de Ligt

Juventus heeft de voorsprong op nummer twee Lazio door de zege vergroot naar zeven punten. Lazio speelt later zaterdag tegen AC Milan.

Gianluigi Buffon ziet dat het goed is. Ⓒ ANP/HH

Gianluigi Buffon stond voor de 648e keer onder de lat in een competitiewedstrijd in de Serie A. De doelman nam daarmee het record over van Paolo Maldini, die 647 duels in de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal speelde.

Paulo Dybala schoot Juventus al in de 3e minuut op 1-0. Hij kapte twee verdedigers van Torino uit en schoot laag links raak. Juan Cuadrado verdubbelde de voorsprong na een snelle omschakeling van Juve. Vlak voor de rust kwamen de bezoekers echter terug. Matthijs de Ligt kreeg de bal tegen zijn hand geschoten en Andrea Belotti benutte de strafschop. Voor De Ligt betekende het zijn vijfde gele kaart en een schorsing.

Cristiano Ronaldo bracht de marge in de tweede helft terug naar twee doelpunten door te scoren uit een vrije trap. Een eigen doelpunt van Koffi Djidji, die een voorzet van Douglas Costa wilde wegwerken, bepaalde de eindstand op 4-1.