Afstraffing bij Ajax raakt PSV-coryfeëen diep: ’Götze staat niet op’

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Mario Götze druipt af na de 2-0 van Ajax-spits Sébastien Haller. Volgens Huub Stevens moet de Duitser veel meer brengen. „Götze moet opstaan, zeker als je andere creatieve mensen mist. Daar is hij voor gehaald.” Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Een paar van de coryfeëen van PSV is diep geraakt door de zware 5-0 nederlaag van afgelopen zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. Niemand denkt nog dat de Eindhovense club Ajax kan bijbenen in de race om de titel. De meningen over het debacle in de Arena lopen uiteen en variëren van een verkeerde aanpak tot een falende trainer en/of aankoopbeleid.