Voorzitter Samsunspor haalt uit naar ’probleemspeler’ Mohamed Ihattaren en management

De reden hiervoor is dat er vanuit het Kamp Ihattaren aanvullende eisen werden gesteld. Dat is althans de lezing die de club gaf en voorzitter Yüksel Yildirim gaat in de lokale krant Halk nog dieper op de situatie in. „We hadden een akkoord bereikt met Ihattaren. Hij zou in de eerste seizoenshelft per wedstrijd betaald krijgen, omdat hij niet fit was. Hij accepteerde het aanbod en onze fans verwelkomden hem toen hij arriveerde, maar ineens begon zijn manager zich er in te mengen.”

Zijn manager, tevens zijn schoonvader, probeerde aanvullende voorwaarden op papier te krijgen. „Hij zei dat ze het contract nog niet hadden getekend en dat ze toch maandelijks salaris wilden hebben”, stelt Yildirim. „Ze eisten ook een groot deel van de transfersom als Ihattaren in de toekomst verkocht zou worden. Dat accepteerden we niet. Ik zei: Je bent een probleemspeler, waarom zouden we je betalen als je niet speelt?”

„We hebben aangegeven dat Ihattaren zou spelen onder de voorwaarden die we eerder hadden afgesproken. Als hij dat niet zou accepteren, was het einde verhaal. Zijn manager vroeg ook om meer geld. Hij accepteerde ons aanbod niet en vertrok. Uiteindelijk draait het allemaal om geld”, aldus de clubvoorzitter.

Clubloos

Ihattaren is transfervrij, nadat Juventus eerder deze zomer het vierjarige contract, dat de inmiddels overleden Mino Raiola nog voor hem had geregeld, had ontbonden. De carrière van het 21-jarige toptalent is de afgelopen seizoenen compleet in het slop geraakt. Na een stormachtige entree bij PSV, waarbij Ihattaren zelfs in verband werd gebracht met Oranje en bondscoach Ronald Koeman hem al een oranje shirtje overhandigde, ging het na het overlijden van zijn vader en het vertrek van trainer Mark van Bommel bij PSV mis met de technicus. Onder trainer Roger Schmidt raakte hij uit beeld in Eindhoven, waarna Ihattaren vertrok naar Juventus. Dat verhuurde hem aan Sampdoria, waar de Utrechter nooit voor in actie kwam.

Video: Deurwaarders hebben beslag gelegd op het huis van voetballer Mo Ihattaren. Verslaggever Gerda Frankenhuis over de nieuwe problemen voor Ihattaren. Tekst gaat verder onder de video.

Uiteindelijk was het Ajax dat hem op huurbasis oppikte, maar ook in Amsterdam was zijn inbreng beperkt. Ihattaren bleef steken op vijf duels voor Jong Ajax, waarin hij viermaal scoorde, en één optreden in de hoofdmacht. Een invalbeurt van vier minuten in de door Ajax van PSV verloren bekerfinale. Sinds zijn vertrek bij PSV twee jaar geleden heeft Ihattaren nog slechts 277 officiële speelminuten gemaakt, vrijwel allemaal in de Keuken Kampioen Divisie als speler van Jong Ajax.