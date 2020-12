NK tennis eindigt in mineur: ’Deze dag past wel in dit bizarre jaar’

Richel Hogenkamp moet in de finale van het NK tennis de strijd geblesseerd staken. Ⓒ HENK KOSTER

AMSTERDAM - De finaledag van de Nederlandse kampioenschappen tennis stond zondag ongewild symbool voor het tennisjaar 2020. Zoals de coronacrisis het seizoen net als in zo’n beetje alle andere sporten verpestte, zo gooiden twee blessures roet in het eten op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen.