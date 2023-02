Wellens wint door windstoten geplaagde rit in Ruta del Sol, weer zege Nielsen in Algarve

De 31-jarige Belg zat bij een vroege vlucht en wist op de slothelling een gaatje te slaan met zij medevluchters. Pogacar, die de eerste twee etappes had gewonnen, blijft leider in het algemeen klassement. Het was voor Wellens zijn eerste overwinning in dienst van zijn nieuwe ploeg UAE Team Emirates.

Door het slechte weer, maar vooral door van hevige windstoten van zo’n 75 kilomter per uur, werd de finish met enkele honderden meters verplaatst. Desondanks eindigde de rit nog altijd bergop. Met die aankomst wist Wellens wel raad en hij soleerde naar de meet.

Tweede ritzege op rij Nielsen in Algarve

De Deense wielrenner Magnus Cort Nielsen heeft zijn tweede ritzege op rij geboekt in de Ronde van de Algarve en daarmee de leidende positie in het klassement verstevigd. De 30-jarige renner van EF Education-EasyPost zat in de kopgroep die voor het ingaan van de laatste bocht werd ingerekend door het peloton, maar Cort Nielsen trok na de bocht hard door naar de finish. De Deen sloeg een gat van enkele meters en kwam juichend over de streep, net als in de bergrit van donderdag.

De derde etappe ging over ruim 203 kilometer, van Faro naar Tavira. Cort Nielsen had op zo’n 25 kilometer van de streep de tussensprint gewonnen, goed voor 6 bonificatieseconden. Direct daarna ontstond een kopgroep van zes renners, met naast Cort Nielsen onder anderen Tom Pidcock, Filippo Ganna (beiden van Ineos Grenadiers) en Tobias Foss van Jumbo-Visma.

„Foss en de jongens van Ineos zeiden: let’s go. Het was een perfect groepje om de laatste 25 kilometer mee te rijden”, aldus Cort Nielsen. De zes pakten een voorsprong van maximaal 25 seconden op het jagende peloton, dat in de laatste kilometer aansloot bij de kopgroep. Dat gebeurde vlak voor de haakse bocht richting de finish.

Cort Nielsen ging als eerste de bocht door, zette aan en bleef op de licht oplopende weg iedereen voor. „Dit verloop had ik totaal niet verwacht, ik was vooraf niet eens van plan om het te gaan proberen in de sprint”, aldus de Deen, die in het klassement nu 18 seconden voorsprong heeft op de Portugees Rui Costa. Bauke Mollema is de beste Nederlander op de negende plaats, met 28 tellen achterstand.