Russen en Wit-Russen niet welkom op Wimbledon, ATP woedend

„We erkennen dat dit zwaar is voor de getroffen tennissers. Het is diep droevig dat zij moeten lijden voor de acties van de leiders van het Russische regime”, zei Ian Hewitt, voorzitter van de All England Club.

Woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin hekelde eerder op de dag, toen het bericht nog niet officieel bevestigd was, het uitsluiten van Russische tennissers. „Gezien het feit dat Rusland een sterk tennisland is, zal het toernooi hier zwaar onder lijden. Sporters gijzelaars maken van politieke intriges is onaanvaardbaar. Ik hoop dat de spelers hun conditie niet zullen verliezen”, zei hij.

Medvedev doet begin juni wel mee aan het grastoernooi in Rosmalen. De Rus wilde dat toernooi gebruiken ter voorbereiding op Wimbledon, dat van 27 juni tot en met 10 juli plaatsvindt.

De internationale tennisorganisaties hebben Russische en Belarussische teams uitgesloten van internationale wedstrijden. Individueel mogen de spelers wel meedoen aan internationale toernooien, maar niet onder de vlag van hun land. Wimbledon wordt het eerste toernooi zijn waar ook individuele spelers uit Rusland worden geweerd.

Medvedev en Roeblev zijn momenteel de nummer 2 en 8 van de wereld. Karen Chatsjanov en Aslan Karatsev staan ook nog bij de eerste dertig op mondiale ranglijst. Anastasia Pavlioetsjenkova is op de 15e plaats de hoogst genoteerde Russin.

Ook tennissers uit Belarus, dat wordt beschouwd als een bondgenoot van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, worden uitgesloten van Wimbledon. Dat treft Arina Sabalenka, de nummer 4 van de wereld bij de vrouwen, en Viktoria Azarenka, de nummer 18.

ATP boos

Tennisbond ATP vindt het besluit van Wimbledon om tennissers uit Rusland en Belarus dit jaar te weren „oneerlijk” en vreest voor „een schadelijke precedent.” Volgens de ATP handelt de organisatie van het Engelse grandslamtoernooi in strijd met de regels.

„Discriminatie op basis van nationaliteit is een schending van onze overeenkomst met Wimbledon, waarin staat dat de toelating van spelers uitsluitend gebaseerd is op de ATP-ranglijsten”, aldus de organisatie van het mannentennis. De ATP zegt dat het bestuur en de ledenraden gaan kijken naar consequenties voor Wimbledon.”

De All England Club, die het grandslamtoernooi op het gras in Londen organiseert, maakte dinsdag bekend dat tennissers uit Rusland en Belarus niet mogen meedoen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat betekent dat onder anderen Daniil Medvedev, Andrej Roeblev, Aryna Sabalenka en Victoria Azarenka ontbreken op Wimbledon. De ATP laat tennissers uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag wel meedoen aan de toernooien.