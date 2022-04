Wimbledon weert mogelijk Daniil Medvedev en Andrej Roeblev

De All England Lawn Tennis Club wil geen commentaar geven op het bericht. Het is wel bekend dat de organisatie van het grastoernooi eerder deze maand met de Britse regering heeft gesproken over deelname van Russische en Belarussische tennissers aan Wimbledon.

De internationale tennisorganisaties hebben Russische en Belarussische teams uitgesloten van internationale wedstrijden. Individueel mogen de spelers wel meedoen aan internationale toernooien, maar niet onder de vlag van hun land. Wimbledon zou dan het eerste toernooi zijn waar ook individuele spelers uit Rusland worden geweerd.

Medvedev en Roeblev zijn momenteel de nummer 2 en 8 van de wereld. Karen Chatsjanov en Aslan Karatsev staan ook nog bij de eerste dertig op mondiale ranglijst. Anastasia Pavlioetsjenkova is op de 15e plaats de hoogst genoteerde Russin.

In het bericht wordt niet gemeld of tennissers uit Belarus ook worden uitgesloten van Wimbledon. Als dat wel het geval is, treft dat Arina Sabalenka, de nummer 4 van de wereld bij de vrouwen, en Viktoria Azarenka, de nummer 18.