PSV wil zich versterken met Engelsman CJ Egan-Riley

De Engels jeugdinternational kan gehuurd worden van Burnley. Toevallig bevond de beoogde versterking Sanchez zich vrijdagavond ook in die stad, waar de Colombiaan zich met Tottenham Hotspur voorbereidde op het uitduel met Burnley van morgen. Maar niet de gerenommeerde en peperdure verdediger, met wie Bosz al samenwerkte bij Ajax, maar de 20-jarige Egan-Riley wordt in de uren voor de sluiting van de window in Eindhoven verwacht om de medische keuring te ondergaan.

Als dat allemaal zijn beslag krijgt, dan wordt de Engelsman versterking nummer zeven van PSV in deze window, waarin de Eindhovenaren een nieuw transferrecord zetten met bijna 55 miljoen euro aan uitgaven. Voor Ricardo Pepi, Noa Lang, Jerdy Schouten en Hirving Lozano werden dubbelcijferige transfersommen neergeteld, terwijl Sergino Dest (FC Barcelona) en Malik Tillman (Bayern München) werden gehuurd met opties tot koop. Daar moet dus Egan-Riley bijkomen als defensieve versterking, waar PSV al zo lang naar op zoek is geweest.