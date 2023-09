Verdediger Armel Bella-Kotchap naar PSV

De in Parijs geboren Duitser, die al tweemaal uitkwam voor de Duitse nationale ploeg en deel uitmaakte van de Duitse WK-selectie, maakte vorig jaar voor 10 miljoen euro de overstap van Bochum naar Southampton. Die club degradeerde naar het Championship, waarop Bella-Kotchap op zoek ging naar een tijdelijke werkgever voor dit seizoen. PSV heeft geen optie tot koop bedongen op de fysiek sterke en snelle centrumverdediger.

Eerder op de dag leek Bella-Kotchap nog naar Bayern München te gaan. De Duitsers hadden een akkoord met club en speler, maar de deal bleek niet te realiseren voor sluiting van de Duitse transferwindow, waardoor de talentvolle verdediger weer op de markt kwam. Een kans waar PSV gretig van gebruik heeft gemaakt.

,,We maakten er geen geheim van dat we op zoek waren naar een extra optie voor de achterhoede”, vertelt Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart nadat de komst van Armel definitief is. ,,Ondanks zijn jonge leeftijd is hij een speler met Premier League- én Bundesliga-ervaring.”

Past in profiel

Bella-Kotchap heeft het profiel waar PSV naar op zoek was. ,,Hij kan de positie precies invullen zoals we dat graag zien. Hij is snel, fysiek sterk en ook nog eens goed aan de bal. Ik kijk er naar uit om hem in het elftal van Peter Bosz in actie te zien.”

Met de bekendmaking van de komst van Bella-Kotchap is een einde gekomen aan een maandenlange zoektocht naar een nieuwe verdediger. Nadat PSV de afgelopen weken vele lijntjes uitgooide naar diverse verdedigers van naam en faam, zoals Zeno Debast, Cesar Montes, Davinson Sanchez en Jarrad Branthwaite werd noodgedwongen gekozen voor een tijdelijke oplossing met een huurconstructie.

Zevende versterking

De Duitser is versterking nummer zeven van PSV in deze window, waarin de Eindhovenaren een nieuw transferrecord hebben neergezet met bijna 55 miljoen euro aan uitgaven. Voor Ricardo Pepi, Noa Lang, Jerdy Schouten en Hirving Lozano werden dubbelcijferige transfersommen neergeteld, terwijl Sergino Dest (FC Barcelona) en Malik Tillman (Bayern München) werden gehuurd met opties tot koop. Daar is dus Bella-Kotchap bijgekomen als derde huurling en de defensieve versterking, waar PSV al zo lang naar op zoek is geweest.