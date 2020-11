Frenkie de Jong: ’Blessures bij Oranje een dingetje’

„Ik geloof wel dat de oefenwedstrijden die we met het Nederlands elftal hebben gehad niet per se nodig zijn geweest”, doelde De Jong op het treffen van vorige maand met Mexico en van vanavond met Spanje. „Maar de wedstrijden worden toch gespeeld, dus moeten we ons er maar op voorbereiden. De blessures zijn wel een dingetje.”

Bondscoach Frank de Boer moest eerder namelijk al een streep door de namen van de langdurig geblesseerden Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Jasper Cillessen zetten en in het trainingskamp haakte ook Steven Bergwijn af. De aanvaller van Tottenham Hotspur ondervond te veel last van een liesblessure.