Feyenoord loot Shakhtar Donetsk in achtste finale Europa League

Dat wees de loting vrijdagmiddag uit. De Rotterdammers wisten van tevoren al dat ze een geplaatste status hadden en daardoor werden gekoppeld aan één van de acht clubs uit de tussenronde. Feyenoord mocht die tussenronde zelf overslaan.

De heenduels worden gespeeld op donderdag 9 maart. De returns volgen een week later. Overigens hoeft Feyenoord niet naar Oekraïne. Shakhtar werkt de Europese thuisduels af in Warschau, de hoofdstad van Polen. Voormalig Ajax-speler Lassina Traoré voetbalt bij Shaktar, dat geen supporters van Feyenoord zal ontvangen.

Groepswinnaar

De Rotterdamse club eindigde in de groepsfase van de Europa League als eerste. In de beslissende wedstrijd tegen Lazio misdroegen fans zich in De Kuip. Feyenoord had eerder al boetes gekregen van de UEFA voor ongeregeldheden tijdens Europese duels. In november bepaalde de UEFA dat Feyenoord als straf twee Europese uitduels zonder publiek moet spelen, waarvan één voorwaardelijk. Tijdens de return in Rotterdam moet een deel van het stadion dicht blijven.

Manchester United treft na de overwinning op FC Barcelona nu Real Betis bij de laatste 16. Na een gelijkspel in Spanje won het elftal van trainer Erik ten Hag donderdagavond met 2-1 van de Catalaanse grootmacht.

Union Berlin, donderdag te sterk voor Ajax, speelt tegen de Belgische club Union. Sevilla, verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV, is gekoppeld aan de Turkse topclub Fenerbahçe.

De finale van de Europa League is dit jaar in Boedapest.