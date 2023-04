Ajax bevestigt: Van Halst volgt Blind op in rvc

De regerend landskampioen dacht aanvankelijk dat Danny Blind zijn rol weer zou oppakken na zijn tijdelijk dienstverband als assistent-bondscoach, maar daar zag de oud-speler van af. Van Halst is zijn opvolger als commissaris technische zaken.

Met de snelle afronding van de komst van Van Halst als voetbalcommissaris wil Ajax de door trainer John Heitinga gewenste vaart maken wat betreft de invulling van de voetbalinhoudelijke sleutelposities voor komend seizoen. De aanstelling van de Duitser Sven Mislintat (onder andere ex-Arsenal en ex-VfB Stuttgart) als technisch directeur lijkt een kwestie van tijd. De Duitser voerde afgelopen maandag weer een uitgebreid gesprek met de clubleiding, onder wie Maurits Hendriks. De data-Duitser komt uit de koker van de voormalige hockeybondscoach en oud-NOC*NSF-bestuurder.

Veel ervaring in beleidsmatige functies

In vergelijking met Blind heeft Van Halst een minder grote carrière als speler achter de rug, maar hij heeft na zijn actieve loopbaan wel veel ervaring opgedaan in beleidsmatige functies in de voetballerij. Gedurende twee periodes was hij actief in de leiding van FC Twente in de functies van commercieel directeur, manager algemene zaken en gedurende zijn laatste periode ook technisch directeur, een rol die hij toen combineerde met het commercieel directeurschap. Na de degradatie van FC Twente in 2018 moest Van Halst het veld ruimen bij de club uit Enschede. Sindsdien heeft hij geen functies meer vervuld in het clubvoetbal, maar is hij wel actief gebleven als analyticus bij sportzender Ziggo Sport.

Over de voordracht van Van Halst wordt besloten op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) die wordt gehouden op vrijdag 26 mei 2023 om 14.30 uur Johan Cruijff ArenA. Tijdens deze BAVA treedt commissaris Peter Mensing af. In april 2016 trad Mensing toe tot de RvC van Ajax. In november 2019 werd hij herbenoemd voor een nieuwe termijn. Mensing gaf afgelopen jaar te kennen plaats te zullen maken zodra de zogeheten ‘voetbalcommissaris’ benoemd wordt.

De commissaris technische zaken, ook wel aangeduid als voetbalcommissaris, is bij Ajax degene die in de raad van commissarissen oog moet hebben voor de voetbalinhoudelijke aspecten. Voor Blind vervulde oud-eerste-elftalspeler Theo van Duivenbode die rol in het controlerend orgaan, en ook Edgar Davids maakte gedurende een korte periode als oud-speler deel uit van de raad van commissarissen.