Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Basketballers 3x3 winnen twee keer in Tokio van Aziatische teams

16.39 uur: De Nederlandse 3x3 basketballers hebben bij de Olympische Spelen in Tokio twee overwinningen tegen Aziatische landen geboekt. Oranje versloeg eerst Japan met 21-20 en was daarna met 21-18 te sterk voor China.

Met drie overwinningen in vier groepswedstrijden staat de Nederlandse ploeg keurig op de derde plaats, achter het nog ongeslagen Servië en Letland, dat over iets betere doelcijfers beschikt. De nummers 1 en 2 in de poule van acht kwalificeren zich voor de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 gaan naar de kwartfinales.

Het duel met Japan ging lange tijd gelijk op. Bij een stand van 20-20 slaagde Oranje erin de winst te pakken. Arvin Slagter besliste de wedstrijd met een vrije worp. Ross Bekkering en Slagter waren beiden goed voor 6 punten. Ook Jessey Voorn (5 punten) en Dimeo van der Horst (4) waren productief. De wedstrijd tegen Japan lag een kwartier stil door een technisch probleem met de tijdwaarneming.

In de wedstrijd tegen China was Van der Horst topscorer met 8 punten, gevolgd door Slagter (6), Voorn (4) en Bekkering (3). Nederland speelt maandag tegen België en Polen.

Biles toch nog kanshebber op zes keer turngoud

16.12 uur: Ondanks een val op brug heeft de Amerikaanse turnster Simone Biles zich bij de Olympische Spelen van Tokio geplaatst voor alle finales. Biles kwam tot een score van 14,566 en werd daarmee slechts tiende. Maar omdat voor haar vier Russinnen waren geëindigd van wie er slechts twee naar de finale kunnen, behield het turnfenomeen uit de VS de kans om zes olympische titels te veroveren.

Op brug krijgt ze zeker te maken met Nina Derwael. De Belgische wereldkampioene was de beste met een score van 15,366. Ook op balk, waarop ze in Rio verslagen werd door Sanne Wevers, overtuigde Biles niet met de zevende score. Op sprong was ze de beste in de kwalificaties, op vloer moest ze alleen de Italiaanse routinier Vanessa Ferrari voor zich dulden.

Voor de meerkamp kwalificeerde Biles zich als eerste. Met Team USA moest ze de onder de naam ROC uitkomende Russinnen voorlaten. De eerste finale van de vrouwen is de teamfinale van dinsdag. Biles veroverde in Rio 2016 vier gouden medailles.

China leidt klassement met zes keer goud, Nederland zeventiende

16.01 uur: China gaat ook na zondag aan de leiding in het medailleklassement van de Olympische Spelen. De Aziaten pakten, net als een dag eerder, drie gouden medailles. China staat ook op één keer zilver en vier maal brons, elf plakken in totaal dus.

Gastland Japan volgt op de tweede plaats met vijf gouden en één zilveren plak. De Verenigde Staten pakten weliswaar meer medailles dan Japan, maar minder gouden: vier. De Amerikanen verzamelden ook twee zilveren en vier bronzen medailles.

Nederland had gehoopt zondag een sprong te maken in het klassement. De zeker lijkende gouden medaille op de wegwedstrijd bij het vrouwenwielrennen bleef uit. Annemiek van Vleuten behaalde zilver. De Nederlandse handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler verzekerden zich een dag eerder ook van de tweede plaats.

Met twee zilveren plakken is Nederland in het medailleklassement gedeeld zeventiende, samen met Canada.

Beachvolleybalduo Keizer/Meppelink start Spelen met nederlaag

15.29 uur: Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn het olympische beachvolleybaltoernooi tegenvallend begonnen. Het als dertiende geplaatste Nederlandse duo verloor in drie sets van de Spaanse vrouwen Liliana Fernandez Steiner en Elsa Bacuerizo McMillan. Het werd in een gelijkopgaand duel 21-19 18-21 14-16.

Keizer en Meppelink wisten in de laatste set een paar wedstrijdpunten weg te werken en kwamen bij 14-14 langszij. Daarna maakte het Spaanse koppel het alsnog af.

Meppelink doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Sinds 2017 vormt ze een koppel met Keizer, die er een paar jaar tussenuit was geweest. Samen werden ze in 2018 Europees kampioen. Op de Spelen kwamen beiden, met andere partners, nooit verder dan de achtste finales.

Raïsa Schoon en Katja Stam, het andere Nederlandse duo bij het vrouwentoernooi, verloren een dag eerder eveneens hun eerste partij.

Amazone Van Baalen spreekt van tegenvallende dressuurproef

15.21 uur: Dressuuramazone Marlies van Baalen heeft bij de Grand Prix bij de Olympische Spelen van Tokio een wat tegenvallende proef gereden. Met Go Legend kwam ze tot een score van 71,61, de minste van de drie Nederlanders in de equipe met verder Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. Het was wel voldoende voor Nederland om zich in de landenwedstrijd te kwalificeren voor de Grand Prix Special, waarin de medailles worden verdeeld.

Acht landen plaatsen zich voor de eindstrijd, TeamNL klasseerde zich als vijfde. De Grand Prix werd gewonnen door de Duitse Jessica von Bredow-Werndl. Duitsland was de beste in de landenwedstrijd, gevolgd door Groot-Brittannië en Denemarken. De resultaten van Gal en Minderhoud waren goed genoeg voor een plaats in de individuele finale, die wordt verreden in de vorm van de kür. Van Baalen is daarvoor afgevallen.

„Het was niet helemaal de proef waar ik op gehoopt had”, zei de amazone uit Brakel. „Ik heb niet met een superblij gevoel af kunnen groeten, er zaten te veel fouten in. Ik moet het nog even laten bezinken voor ik kan zeggen hoe het heeft kunnen gebeuren. Het losrijden was heel goed, maar daar heb ik niets aan: het moet in de ring gebeuren. Er waren stukken dat Go Legend heel goed ging, maar een fout is een fout, net als bij springruiters een balk een balk is. Ik ga proberen om dat in de Grand Prix Special niet te doen.”

Voor Nederland kwamen zaterdag al Gal en Minderhoud in de ring. Voor Van Baalen zijn het haar tweede Olympische Spelen. In Athene 2004 was ze ook al van de partij.

Turnkampioene Biles mist olympische finale op brug

14.53 uur: Veelvoudig olympisch kampioene Simone Biles heeft zich bij de Olympische Spelen in Tokio niet geplaatst voor de finale van de brug met ongelijke leggers. In de kwalificatie viel de Amerikaanse turnster op dit onderdeel buiten de top acht.

Biles won bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro vier keer goud. Ze wil in Tokio vijf titels pakken. Ze kwalificeerde zich wel op de onderdelen vloer, sprong en de meerkampfinale en kan ook nog goud veroveren in de teamwedstrijd. Ze heeft ook nog zicht op een plek in de finale op de balk. Maar staat in de tussenstand zevende en er is nog een divisie bezig.

Basketballers 3x3 winnen van gastland Japan

12.59 uur: De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun derde wedstrijd van het olympisch toernooi gewonnen. Oranje, bestaande uit Arvin Slagter, Jessey Voorn, Dimeo van der Horst en Ross Bekkering, was met 21-20 te sterk voor het gastland.

De wedstrijd tussen beide landen ging lang gelijk op. Bij een stand van 20-20 slaagde Oranje erin de winst te pakken. Slagter besliste de wedstrijd met een vrije worp.

Nederland begon het olympische toernooi met een nederlaag tegen Servië en een overwinning op het Russische team.

Nederland speelt later deze zondag nog tegen China. De mannen zijn ingedeeld in een poule van acht landen. De nummer 1 en 2 kwalificeren zich voor de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 gaan naar de kwartfinales.

Zeilster De Geus wint derde race en klimt naar zesde plaats

12.19 uur: Windsurfster Lilian de Geus staat bij de Olympische Spelen na de eerste wedstrijddag op de zesde plaats in de RS:X-klasse. De Nederlandse begon met een achtste en elfde plek moeizaam aan het evenement, maar ze herstelde zich door de derde race in de baai van Enoshima winnend af te sluiten.

De 29-jarige De Geus is drievoudig wereldkampioene (2018, 2020 en 2021). Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro eindigde ze in 2016 als vierde. In Japan gaat De Geus nu voor goud. Voorlopig gaat haar Franse concurrente Charline Picon aan de leiding, voor de Poolse Zofia Noceti-Klepacka en de Italiaanse Marta Maggetti.

Badmintonduo Tabeling/Piek verliest ook tweede duel

09.32 uur: Het badmintonduo Selena Piek en Robin Tabeling heeft bij de Olympische Spelen in Tokio ook de tweede wedstrijd in het gemengd dubbel verloren. Het Chinese koppel Siwei Zheng en Yaqiong Huang, nummers 1 van de wereld en regerend wereldkampioenen, was met 21-15 22-20 te sterk.

In de eerste game ging het tot 14-14 gelijk op, maar daarna namen de Chinezen de controle over de partij en wonnen de game met 21-15. In de tweede game pakten Piek en Tabeling een voorsprong van 20-18 en kregen daarna een gamepunt, maar ze slaagden er niet in die te benutten. De ervaren Zheng en Huang maakten het met 22-20 af.

Eerder gingen Piek en Tabeling in drie games onderuit tegen Seo Seung-jae en Chae Yu-jung uit Zuid-Korea. Piek en Tabeling sluiten de groepsfase af tegen het Egyptische koppel Hatem Adham Elgamal en Doha Hany, maar een plek in de kwartfinales lijkt niet meer haalbaar. Alleen de beste twee koppels van de poule plaatsen zich voor de laatste acht.

Zeilster De Geus begint jacht op medaille met achtste plek

09.02 uur: Windsurfster Lilian de Geus is haar jacht op een medaille bij de Olympische Spelen begonnen met de achtste plaats. De Nederlandse, die uitkomt in de klasse RS:X, zag de zege in de baai van Enoshima in de eerste race naar haar Franse concurrente Charline Picon gaan. De Chinese Lu Yunxiu werd tweede, voor de Israëlische Katy Spychakov.

De 29-jarige De Geus is drievoudig wereldkampioene (2018, 2020 en 2021). Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro eindigde ze in 2016 als vierde. In Japan gaat De Geus nu voor goud.

Later op zondag staan de tweede en derde race op het programma.

Kanoslalomster Wegman zonder problemen naar halve finale Spelen

09.00 uur: Kanovaarster Martina Wegman heeft op de Olympische Spelen zonder problemen de halve finale bereikt van het onderdeel slalom. De 32-jarige Wegman legde de twee heats over de wildwaterbaan in Tokio twee keer vrijwel foutloos af. Alleen in de eerste heat raakte ze een keer een poortje, wat haar 2 strafseconden opleverde.

Wegman zette in die heat de twaalfde tijd neer, in de tweede heat eindigde ze als tiende. De kanovaarster uit Schoorl, die voornamelijk in Nieuw-Zeeland verblijft, was toen zo’n 4 seconden sneller. Ze gaf met haar tijd van 109,84 seconden ruim 11 tellen toe op de Australische favoriete Jessica Fox. Van de 27 deelneemsters aan de voorronde vielen er slechts drie af. Dinsdag is de halve finale, de beste tien komen dezelfde dag uit in de finale. Wegman hoopt op haar eerste Spelen de finale te halen.

Bij kanoslalom moeten de deelnemers een kunstmatige wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen. Onderweg moeten ze tussen 25 poortjes door. Wie de paaltjes van het poortje raakt, krijgt 2 strafseconden. Een gemiste poort betekent 50 strafseconden.

Kanoslalom maakt sinds 1992 deel uit van het olympische programma. De laatste keer dat Nederland in deze discipline meedeed, was bij Peking 2008 met Robert Bouten en Ariane Herde. Beiden haalden de finale. Bouten werd negende, Herde eindigde als zesde.

Windsurfer Badloe wint derde race bij Spelen

08.10 uur: Windsurfer Kiran Badloe heeft zich hersteld na een teleurstellende start bij de Olympische Spelen. De drievoudig wereldkampioen won zondag met overtuiging de derde race in de RS:X-klasse en is in het klassement gestegen naar de derde plek.

Badloe had het in de eerste twee races lastig. Hij eindigde daarin respectievelijk als vijfde en als zevende. In de derde race nam de wind toe op het water rond het eiland Enoshima en dat was in het voordeel van Badloe.

De Nederlander is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen.

Golfer DeChambeau mist Spelen na positieve coronatest

07.13 uur: De Amerikaanse golfer Bryson DeChambeau mist de Olympische Spelen van Tokio. Hij moet in quarantaine na een positieve coronatest.

DeChambeau is de nummer 6 van de wereldranglijst en schreef vorig jaar de US Open op zijn naam. Hij wordt vervangen door zijn landgenoot Patrick Reed, die ook al deelnam aan de vorige Spelen in Rio de Janeiro.

Japan wint eerste gouden plak bij het skateboarden

07.00 uur: Gastland Japan heeft bij de Spelen in Tokio de eerste gouden medaille bij het skateboarden veroverd. De sport staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma.

Yuto Horigome was in het Ariake Urban Sports Park de beste op het onderdeel street bij de mannen. Het zilver was voor de Braziliaan Kelvin Hoefler. De Amerikaan Jagger Eaton behaalde het brons.

Windsurfer Badloe stelt in eerste twee races teleur op Spelen

6.49 uur: Windsurfer Kiran Badloe is de Olympische Spelen van Tokio niet heel voortvarend begonnen. De drievoudig wereldkampioen bleef in de eerste race steken op de vijfde plaats in de RS:X-klasse. In de tweede race kwam hij niet verder dan de zevende plaats.

Badloe is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen. Toch moest hij toestaan dat de Zwitser Mateo Sanz Lanz in de eerste twee races de snelste was in het water rond het eiland Enoshima.

Badloe staat na twee races vijfde in het klassement. Hij gaat zondag nog het water op voor een derde race.

Barty in eerste ronde olympisch tennistoernooi uitgeschakeld

5.53 uur: De Australische Ashleigh Barty, die als eerste geplaatst was in het olympische tennistoernooi, is in de openingsronde uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld moest met 6-4 6-3 haar meerdere erkennen in de Spaanse Sara Sorribes Tormo, de mondiale nummer 48.

Voor Barty was het haar eerste wedstrijd sinds ze de titel wist te veroveren op Wimbledon, precies twee weken geleden.

De 25-jarige Barty deed voor het eerst mee aan de Olympische Spelen.

Bokser Lacruz in eerste ronde op Spelen uitgeschakeld

5.48 uur: Bokser Enrico Lacruz is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd de tweede ronde van de klasse tot 63 kilogram te bereiken. De 27-jarige Arnhemmer moest zijn meerdere erkennen in de sterke Amerikaan Keyshawn Davis.

La Cruz verloor na drie ronden op punten. Hij had het niet getroffen met de loting, Davis is een belangrijke kandidaat voor een medaille. Alle juryleden wezen de Amerikaan als winnaar aan.

Roeisters De Jong en Scheenaard naar finale dubbeltwee

5.46 uur: De Nederlandse roeisters hebben zich overtuigend verzekerd van een plek in de eindstrijd van de dubbeltwee. Roos de Jong en Lisa Scheenaard zetten in hun halve finale de beste tijd op de klokken: 7.08,09.

De Jong en Scheenaard moesten in het eerste deel van hun race Canada voor zich dulden, maar namen in de slotfase de leiding over. De overwinning in de halve finales kwam op de laatste honderd meter geen moment meer in gevaar. Achter Canada werden de Verenigde Staten derde.

De finale van de dubbeltwee is pas volgende week.

Degenschermer Verwijlen naar tweede ronde op Spelen

5.23 uur: Degenschermer Bas Verwijlen heeft op de Olympische Spelen de tweede ronde bereikt. De 37-jarige Brabander versloeg de Zuid-Koreaan Youngjun Kweon (15-10).

Verwijlen had het lang lastig met zijn tegenstander, maar maakte na een gelijke stand van 10-10 het verschil.

Verwijlen is aan zijn vierde Olympische Spelen begonnen. Hij eindigde in 2008 als achtste in Peking en sneuvelde vier jaar later in Londen in de achtste finales. Op de vorige Spelen in Rio de Janeiro sneuvelde hij al in de eerste ronde.

Souwer op de skiff naar de halve finale

4.28 uur: Sophie Souwer heeft zich op de skiff zonder problemen geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinales moest ze bij de eerste drie eindigen. Al vroeg in de race viel het veld uiteen in twee trio’s: drie leiders en drie achteropgeraakte boten. Souwer zat aan de juiste kant en roeide uiteindelijk moest ze alleen de Oostenrijkse Magdalena Lobnig voor laten.

Bekijk ook: Grote paniek in roeiselectie na nieuwe coronabesmetting

Voor Souwer was het een fijne afsluiting van een bewogen ochtend. De dag begon immers met het nieuws dat roeicoach Josy Verdonkschot positief testte op het coronavirus.

Eerste olympische zwemtitel in Tokio naar Amerikaan Kalisz

3.49 uur: De Amerikaanse zwemmer Chase Kalisz heeft op de Olympische Spelen de eerste gouden medaille in het Tokyo Aquatics Centre veroverd. De 27-jarige Kalisz won in de Japanse ochtend de 400 meter wisselslag in 4.09,42, voor zijn landgenoot Jay Litherland (zilver in 4.10,28) en Brendon Smith uit Australië (4.10,38).

Kalisz bouwde op de derde 100 meter - de schoolslag - een forse voorsprong op en hield stand op de afsluitende twee banen vrije slag. De Amerikaan, die vanaf de tribune fanatiek werd aangemoedigd door zijn teamgenoten, volgt de Japanner Kosuke Hagino op als olympisch kampioen op de 400 wissel. Bij de Spelen van Rio 2016 eindigde Kalisz als tweede achter Hagino.

Arjan Knipping bleef zaterdagavond steken in de series van de 400 wissel. De Nederlander zette met 4.15,83 de zeventiende tijd neer.

Bij de vrouwen ging het goud op dit onderdeel naar de Japanse Yui Ohashi. De 25-jarige Japanse zegevierde in 4.32,08, voor de Amerikaanse zwemsters Emma Weyant (zilver) en Hali Flickinger (brons). De 25-jarige Ohashi barstte in tranen uit nadat ze het gastland de tweede gouden medaille van deze Spelen had bezorgd.

De Tunesiër Ahmed Hafnaoui zorgde voor een stunt op de 400 vrij. De 18-jarige Hafnaoui, die zich als laatste had geplaatst voor de finale, zwom in baan 8 naar het goud in 3.43,36. Het betekende voor de Tunesische tiener zijn eerste medaille op een groot toernooi.