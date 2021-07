Olympisch nieuws: Windsurfer Badloe wint derde race bij Spelen

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Zeilster De Geus begint jacht op medaille met achtste plek

09.02 uur: Windsurfster Lilian de Geus is haar jacht op een medaille bij de Olympische Spelen begonnen met de achtste plaats. De Nederlandse, die uitkomt in de klasse RS:X, zag de zege in de baai van Enoshima in de eerste race naar haar Franse concurrente Charline Picon gaan. De Chinese Lu Yunxiu werd tweede, voor de Israëlische Katy Spychakov.

De 29-jarige De Geus is drievoudig wereldkampioene (2018, 2020 en 2021). Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro eindigde ze in 2016 als vierde. In Japan gaat De Geus nu voor goud.

Later op zondag staan de tweede en derde race op het programma.

Kanoslalomster Wegman op koers voor halve finales Spelen

08.47 uur: Kanovaarster Martina Wegman ligt op de Olympische Spelen op koers voor een plek in de halve finales van het onderdeel slalom. Na de eerste heat staat de 32-jarige Wegman op de twaalfde plaats in het veld van 27 vrouwen. Later op zondag is de tweede heat. De kanovaarster uit Schoorl, die voornamelijk in Nieuw-Zeeland verblijft, moet bij de eerste 24 eindigen om door te gaan naar de halve finales die voor dinsdag op het programma staan.

Bij kanoslalom moeten de deelnemers een kunstmatige wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen. Onderweg moeten ze tussen 25 poortjes door. Wie de paaltjes van het poortje raakt, krijgt 2 strafseconden. Een gemiste poort betekent 50 strafseconden. Wegman raakte één poortje op het Kasai Canoe Slalom Centre, waar ze de afgelopen weken al trainde. Ze moest ruim 11 seconden toegeven op de Duitse Ricarda Funk.

Kanoslalom maakt sinds 1992 deel uit van het olympische programma. De laatste keer dat Nederland in deze discipline meedeed, was bij Peking 2008 met Robert Bouten en Ariane Herde. Beiden haalden de finale. Bouten werd negende, Herde eindigde als zesde.

Windsurfer Badloe wint derde race bij Spelen

08.10 uur: Windsurfer Kiran Badloe heeft zich hersteld na een teleurstellende start bij de Olympische Spelen. De drievoudig wereldkampioen won zondag met overtuiging de derde race in de RS:X-klasse en is in het klassement gestegen naar de derde plek.

Badloe had het in de eerste twee races lastig. Hij eindigde daarin respectievelijk als vijfde en als zevende. In de derde race nam de wind toe op het water rond het eiland Enoshima en dat was in het voordeel van Badloe.

De Nederlander is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen.

Golfer DeChambeau mist Spelen na positieve coronatest

07.13 uur: De Amerikaanse golfer Bryson DeChambeau mist de Olympische Spelen van Tokio. Hij moet in quarantaine na een positieve coronatest.

DeChambeau is de nummer 6 van de wereldranglijst en schreef vorig jaar de US Open op zijn naam. Hij wordt vervangen door zijn landgenoot Patrick Reed, die ook al deelnam aan de vorige Spelen in Rio de Janeiro.

Japan wint eerste gouden plak bij het skateboarden

07.00 uur: Gastland Japan heeft bij de Spelen in Tokio de eerste gouden medaille bij het skateboarden veroverd. De sport staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma.

Yuto Horigome was in het Ariake Urban Sports Park de beste op het onderdeel street bij de mannen. Het zilver was voor de Braziliaan Kelvin Hoefler. De Amerikaan Jagger Eaton behaalde het brons.

Windsurfer Badloe stelt in eerste twee races teleur op Spelen

6.49 uur: Windsurfer Kiran Badloe is de Olympische Spelen van Tokio niet heel voortvarend begonnen. De drievoudig wereldkampioen bleef in de eerste race steken op de vijfde plaats in de RS:X-klasse. In de tweede race kwam hij niet verder dan de zevende plaats.

Badloe is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen. Toch moest hij toestaan dat de Zwitser Mateo Sanz Lanz in de eerste twee races de snelste was in het water rond het eiland Enoshima.

Badloe staat na twee races vijfde in het klassement. Hij gaat zondag nog het water op voor een derde race.

Barty in eerste ronde olympisch tennistoernooi uitgeschakeld

5.53 uur: De Australische Ashleigh Barty, die als eerste geplaatst was in het olympische tennistoernooi, is in de openingsronde uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld moest met 6-4 6-3 haar meerdere erkennen in de Spaanse Sara Sorribes Tormo, de mondiale nummer 48.

Voor Barty was het haar eerste wedstrijd sinds ze de titel wist te veroveren op Wimbledon, precies twee weken geleden.

De 25-jarige Barty deed voor het eerst mee aan de Olympische Spelen.

Bokser Lacruz in eerste ronde op Spelen uitgeschakeld

5.48 uur: Bokser Enrico Lacruz is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd de tweede ronde van de klasse tot 63 kilogram te bereiken. De 27-jarige Arnhemmer moest zijn meerdere erkennen in de sterke Amerikaan Keyshawn Davis.

La Cruz verloor na drie ronden op punten. Hij had het niet getroffen met de loting, Davis is een belangrijke kandidaat voor een medaille. Alle juryleden wezen de Amerikaan als winnaar aan.

Roeisters De Jong en Scheenaard naar finale dubbeltwee

5.46 uur: De Nederlandse roeisters hebben zich overtuigend verzekerd van een plek in de eindstrijd van de dubbeltwee. Roos de Jong en Lisa Scheenaard zetten in hun halve finale de beste tijd op de klokken: 7.08,09.

De Jong en Scheenaard moesten in het eerste deel van hun race Canada voor zich dulden, maar namen in de slotfase de leiding over. De overwinning in de halve finales kwam op de laatste honderd meter geen moment meer in gevaar. Achter Canada werden de Verenigde Staten derde.

De finale van de dubbeltwee is pas volgende week.

Degenschermer Verwijlen naar tweede ronde op Spelen

5.23 uur: Degenschermer Bas Verwijlen heeft op de Olympische Spelen de tweede ronde bereikt. De 37-jarige Brabander versloeg de Zuid-Koreaan Youngjun Kweon (15-10).

Verwijlen had het lang lastig met zijn tegenstander, maar maakte na een gelijke stand van 10-10 het verschil.

Verwijlen is aan zijn vierde Olympische Spelen begonnen. Hij eindigde in 2008 als achtste in Peking en sneuvelde vier jaar later in Londen in de achtste finales. Op de vorige Spelen in Rio de Janeiro sneuvelde hij al in de eerste ronde.

Souwer op de skiff naar de halve finale

4.28 uur: Sophie Souwer heeft zich op de skiff zonder problemen geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinales moest ze bij de eerste drie eindigen. Al vroeg in de race viel het veld uiteen in twee trio’s: drie leiders en drie achteropgeraakte boten. Souwer zat aan de juiste kant en roeide uiteindelijk moest ze alleen de Oostenrijkse Magdalena Lobnig voor laten.

Bekijk ook: Grote paniek in roeiselectie na nieuwe coronabesmetting

Voor Souwer was het een fijne afsluiting van een bewogen ochtend. De dag begon immers met het nieuws dat roeicoach Josy Verdonkschot positief testte op het coronavirus.

Eerste olympische zwemtitel in Tokio naar Amerikaan Kalisz

3.49 uur: De Amerikaanse zwemmer Chase Kalisz heeft op de Olympische Spelen de eerste gouden medaille in het Tokyo Aquatics Centre veroverd. De 27-jarige Kalisz won in de Japanse ochtend de 400 meter wisselslag in 4.09,42, voor zijn landgenoot Jay Litherland (zilver in 4.10,28) en Brendon Smith uit Australië (4.10,38).

Kalisz bouwde op de derde 100 meter - de schoolslag - een forse voorsprong op en hield stand op de afsluitende twee banen vrije slag. De Amerikaan, die vanaf de tribune fanatiek werd aangemoedigd door zijn teamgenoten, volgt de Japanner Kosuke Hagino op als olympisch kampioen op de 400 wissel. Bij de Spelen van Rio 2016 eindigde Kalisz als tweede achter Hagino.

Arjan Knipping bleef zaterdagavond steken in de series van de 400 wissel. De Nederlander zette met 4.15,83 de zeventiende tijd neer.

Bij de vrouwen ging het goud op dit onderdeel naar de Japanse Yui Ohashi. De 25-jarige Japanse zegevierde in 4.32,08, voor de Amerikaanse zwemsters Emma Weyant (zilver) en Hali Flickinger (brons). De 25-jarige Ohashi barstte in tranen uit nadat ze het gastland de tweede gouden medaille van deze Spelen had bezorgd.

De Tunesiër Ahmed Hafnaoui zorgde voor een stunt op de 400 vrij. De 18-jarige Hafnaoui, die zich als laatste had geplaatst voor de finale, zwom in baan 8 naar het goud in 3.43,36. Het betekende voor de Tunesische tiener zijn eerste medaille op een groot toernooi.