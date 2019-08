PSV laat Luckassen naar Anderlecht gaan

Na Michel Vlap en Philippe Sandler is de 24-jarige Luckassen de derde Nederlander bij Anderlecht.

PSV nam Luckassen in de zomer van 2017 over van AZ. De Amsterdammer ondertekende een 5-jarige contract. In zijn eerste seizoen kwam Luckassen in de eredivisie nog tot negentien wedstrijden, waarvan negen als basisspeler. Vorig seizoen verhuurde PSV Luckassen aan Hertha BSC.