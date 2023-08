Aster Vranckx: ’Een eer als PSV mij wil’

Vranckx staat nog tot medio 2025 onder contract bij VfL Wolfsburg en speelt veelvuldig in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een vertrek is bespreekbaar als de Volkswagenclub erin zou slagen om de gewenste versterking Lovro Majer over te nemen van Stade Rennais. De tweevoudig Belgisch international zou rond de 10 miljoen euro moeten kosten. Technisch directeur Earnest Stewart van PSV bevestigde in een interview met tv-zender ESPN voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, dat Vranckx een belangrijke kandidaat is om de selectie te versterken. „Dat is een van de spelers, waar we wel oren naar zouden hebben als Sangaré vertrekt. Hij is een van de kandidaten.” Vranckx bracht eerder deze zomer al een bezoek aan Eindhoven om een beeld te krijgen van PSV en gesprekken te voeren.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat PSV concrete interesse heeft in Malik Tillman. Duitse bronnen geven aan dat PSV de beste papieren heeft om de Duits-Amerikaanse middenvelder te huren van Bayern München. De 21-jarige Tillman is viervoudig Amerikaans international en speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Rangers FC. De middenvelder was een van de sterkhouders van Rangers in het tweeluik met PSV in de play-off van de Champions League, die door de Eindhovenaren werd verloren. Tillman heeft 43 duels voor Rangers FC achter zijn naam en zeven voor Bayern. Hoewel technisch directeur Earnest Stewart eerder heeft aangegeven geen spelers meer te willen huren, zou er een uitzondering gemaakt kunnen worden voor Tillman, ook met het oog op de goede ontwikkeling die de jonge Isaac Babadi doormaakt. Door voor zijn positie een huurspeler erbij te halen, wordt het perspectief van Babadi voor de komende jaren niet geblokkeerd. Na de wedstrijd tegen Feyenoord bevestigde Stewart dat PSV interesse heeft in Tillman. In Duitsland wordt verwacht dat de deal op korte termijn wordt afgerond.

Bekijk ook: PSV heeft beste papieren voor Malik Tillman

Een derde speler die PSV op korte termijn naar Eindhoven hoopt te halen is de Belgische international Zeno Debast. Stewart bevestigde voor de wedstrijd tegen Feyenoord, dat de talentvolle speler van Anderlecht een belangrijke kandidaat is om de selectie te versterken. „We zijn met elkaar in gesprek. Uiteindelijk moet daar iets uitkomen, maar zover is het nog niet”, aldus Stewart. De 19-jarige Belg staat bekend als een opbouwend sterke verdediger en heeft op jeugdige leeftijd al drie interlands voor de Belgische nationale ploeg afgewerkt. Voor de positie rechts centraal had PSV eerder belangstelling in oud-Ajacied Davinson Sanchez, die PSV-trainer Peter Bosz nog goed kent van Ajax, maar die interesse is van de baan, gaf Stewart aan. „Daar zijn we mee in gesprek geweest. Maar daar kunnen we niet aan voldoen”, aldus de technisch directeur van PSV, die aangaf dat ook de interesse in Charles De Ketelaere van de baan was.