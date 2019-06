Video: flinke crash De Vries in Le Mans

De Vries bleef ongedeerd en slaagde er ondanks de forse schade aan de bolide in om terug te rijden naar de pitstraat. Hij komt uit voor Racing Team Nederland met Frits van Eerd en Giedo van der Garde.

,,Ik ben blij dat de auto hier staat en Nyck niets heeft”, aldus Frits van Eerd tegenover RTL. Racing Team Nederland lag op het moment van de crash van De Vries tiende in de LMP2-klasse, nadat het eerder in de race ook al kampte met de nodige technische malheur. ,,De toptien kunnen we vergeten, maar we gaan er nu alles aan doen om de finish te halen.”