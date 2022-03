Krakende Primoz Roglic wint op laatste benen Parijs-Nice

In de korte slotetappe met vijf cols leek vooraf alles in kannen en kruiken voor de Sloveen van Jumbo-Visma. Totdat Simon Yates vertrok en Roglic geen antwoord had. De Brit moest 47 seconden herpakken in het algemeen klassement op de Sloveen.

Roglic had het moeilijk en kreeg hulp van ploeggenoot Wout van Aert en ook Nairo Quintana zat in de achtervolging. Op 15 kilometer voor de meet was er een afdaling te gaan, en Roglic verloor op dat moment 25 seconden op Yates.

Van Aert redde echter de meubelen voor Roglic en Jumbo-Visma, door op kop te gaan beulen voor zijn kopman. Yates werd beetje bij beetje bijgehaald. Niet genoeg om hem nog in te halen, maar genoeg om eindwinnaar in het klassement te worden.

Vorig jaar ging Roglic na drie ritzeges ook als klassementsleider de slotrit in. Het ging toen echter mis voor de Sloveen door twee valpartijen. De Duitser Maximilian Schachmann won daardoor net als in 2020 de rittenkoers.

Roglic bedankt Van Aert

De blije kopman van Jumbo-Visma bedankte zijn hele ploeg en Van Aert in het bijzonder. „Wout kan alles. Ik voelde me niet sterk genoeg, ik had geen kracht. Het was afzien en vechten bergop om de achterstand beperkt te houden. Gelukkig wist ik dat Wout een superdag had. Hij was een hele, hele grote hulp.”