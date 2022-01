Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander bezwijkt niet onder de druk in spannende tiebreak Roel Boomstra na derde wereldtitel: ’Mooiheid van damsport blijft vaak verborgen’

Door Lisa Schoenmaker

Roel Boomstra en Aleksandr Schwartzman dwongen elkaar tot het uiterste. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - „Ik heb hem terug!”, klonk het opgetogen uit de mond van Roel Boomstra, nadat hij donderdag voor de derde keer in zijn carrière de wereldtitel bij het dammen had veroverd. Op de High Tech Campus in Eindhoven versloeg de 28-jarige Nederlander vijfvoudig wereldkampioen Aleksandr Schwartzman na een spannende tiebreak.