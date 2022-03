Van Gerwen kan klus net niet klaren tijdens Premier League-avond in Ahoy

Tegen Cullen ging het lange tijd gelijk op, maar bij een stand van 3-3 wist de Nederlander zijn opponent te breken. Lang kon Van Gerwen echter niet van de voorsprong genieten, want de Engelsman brak gelijk weer terug en pakte daarna een 5-4 voorsprong.

Mighty Mike wist dat hij in de leg die volgde vol aan de bak moest en maakte er een gelijke stand van: 5-5. Een beslissende leg moest uiteindelijk beslissen wie de dagzege in Ahoy naar zich toetrok. Met een knappe leg trok de Engelsman uiteindelijk aan het langste eind.

Eerder op de avond had Van Gerwen nog afgerekend met Michael Smith en Jonny Clayton.

Snelle uitschakeling nog voorkomen

Het scheelde niet veel of de fans in Ahoy moesten het donderdag na één wedstrijd zonder de Nederlander doen. Tegen Smith kwam Van Gerwen geen moment echt lekker in de wedstrijd en was uitschakeling heel dichtbij. Bully Boy kreeg twee matchdarts, maar tot opluchting van Van Gerwen wist hij deze niet te benutten. De Nederlander sleepte de overwinning uiteindelijk voor de poorten van de hel weg: 6-5.

In de halve finale ging het al een stuk beter. Van Gerwen krikte zijn niveau op, kwam wel nog even 2-3 achter, maar won daarna vier legs op rij: 6-3.

Er hing een geweldige sfeer in Ahoy. Ⓒ ANP/HH

Winnen voor eigen publiek

Woensdag vertelde Van Gerwen dat hem donderdag maar één ding te doen stond: winnen voor eigen publiek. Na drie jaar streek de Premier League Darts eindelijk weer eens neer in eigen land en Mighty Mike kon niet wachten om weer in ‘zijn’ Ahoy te spelen. „Ik heb zin om weer kippenvel op mijn armen te voelen. Het is heel simpel, ik moet donderdagavond gewoon winnen,” liet hij weten.

De 32-jarige Van Gerwen heeft dit jaar twee speelrondes in de Premier League gewonnen. Hij was de beste in Exeter en Brighton en blijft ondanks zijn verloren finale aan de leiding in het klassement.

De Nederlander zegevierde in 2013 en van 2016 tot en met 2019 in de Premier League. Alleen Phil Taylor deed het beter met zes eindzeges.