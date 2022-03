Van Gerwen sleept zege voor poorten van de hel weg in Ahoy

Zo’n tienduizend uitzinnige fans, die de hele avond al voor een heerlijke sfeer zorgen in Ahoy, zagen hoe zowel Van Gerwen als Smith bibberend aan de partij begon. Vooral in de vierde leg werd er over en weer veel gemist. Het was uiteindelijk de Engelsman die zijn leg wist te behouden.

Bij een stand van 4-3 in het voordeel van de Nederlander wist Van Gerwen zijn tegenstander te breken: 5-3. Smith liet zich niet gek maken en pakte zijn tegenstander meteen weer terug om er vervolgens een beslissende leg uit te slepen: 5-5. Hierin kreeg de Engelsman twee matchdarts, maar het was uiteindelijk van Gerwen die de zege voor de poorten van de hel wegsleepte.

In zijn tweede partij neemt de Nederlander het donderdagavond op tegen Jonny Clayton. The Ferret rekende in een ware thriller af met Gerwyn Price. De andere halve finale gaat tussen Peter Wright en Joe Cullen. Wright versloeg in de eerste partij van de avond James Wade. Cullen elimineerde Gary Anderson, die vorige week in Nottingham nog de beste was.

Er hangt een geweldige sfeer in Ahoy. Ⓒ ANP/HH

Woensdag vertelde Van Gerwen dat hem donderdag maar één ding te doen stond: winnen voor eigen publiek. Na drie jaar streek de Premier League Darts eindelijk weer eens neer in eigen land en Mighty Mike kon niet wachten om weer in ‘zijn’ Ahoy te spelen. „Ik heb zin om weer kippenvel op mijn armen te voelen. Het is heel simpel, ik moet donderdagavond gewoon winnen,” liet hij weten.

De 32-jarige Van Gerwen heeft dit jaar twee speelrondes in de Premier League gewonnen. Hij was de beste in Exeter en Brighton. De Nederlander zegevierde in 2013 en van 2016 tot en met 2019 in de Premier League. Alleen Phil Taylor deed het beter met zes eindzeges.