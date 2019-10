Video: Ricciardo neemt Verstappen in de maling

Dat blijkt ook wel uit een filmpje van het officiële account van Formule 1. De coureurs zijn momenteel in Los Angeles, waar ze voor een Formule 1-festival op de Hollywood Boulevard mochten opdraven voor onder meer enkele fraaie ’donuts’. Naast Verstappen en Ricciardo gaven ook Alex Albon (Red Bull) en Valtteri Bottas (Mercedes) acte de présence.

Toen de Red Bull van Verstappen - zonder de Nederlander erin - vlak voor de start van het festival aan de zijkant stilstond, had The Honey Badger stiekem zijn kans gegrepen. Ricciardo had - een blijkbaar zelf in elkaar gezette - uitgeprintte foto van Verstappen en Sid the Sloth uit de animatiefilm Ice Age op de neus van de bolide geplakt.

Bekijk hier het filmpje:

Blijkbaar vindt de Australische coureur de Limburger lijken op het karakter uit de film. Sid the Sloth is een geanimeerde versie van de prehistorische luiaard, alleen dan een nogal klungelige versie daarvan.

Bekijk hier de donut van Verstappen op de Hollywood Boulevard: