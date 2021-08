Sport Kort: Oranjevrouwen beginnen WK-kwalificatie in Groningen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oranjevrouwen beginnen WK-kwalificatie in Groningen

15:51 uur Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal begint op vrijdag 17 september de kwalificatie voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023 met een thuiswedstrijd tegen Tsjechië. De wedstrijd wordt gespeeld in het Euroborg-stadion van FC Groningen en begint om 20.45 uur.

Het is de eerste officiële wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark Parsons. Nederland eindigde als tweede op het WK van 2019 na een 2-0-verlies in de finale tegen de Verenigde Staten.

Holland Casino wordt wedpartner van Eredivisie en Eerste divisie

06.01 uur: Holland Casino heeft een deal gesloten met de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en ESPN, meldt het staatsgokbedrijf. Het bedrijf investeert de komende vier jaar in het Nederlandse voetbal en wil de samenwerking gebruiken om zich vanaf 1 oktober te presenteren als online kansspelaanbieder. Op deze datum opent de overheid de online kansspelmarkt. Het gokbedrijf wil daarin een belangrijke marktpositie innemen.

Holland Casino wil zich presenteren als online spelaanbieder met onder meer bekende sportweddenschappen en casinospellen. „Bij al dit aanbod staat veilig en verantwoord spelen en Fair Play altijd voorop”, aldus het bedrijf.

Directeur van Holland Casino Erwin van Lambaart spreekt van een investering „van grote waarde.” „De waarde van de investering is ook groot, omdat het werkelijk alle betaald voetbalclubs steunt, verspreid over heel Nederland.”

Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, is er bewust gekozen voor een Nederlandse partij. „Bovendien delen de Eredivisie en Holland Casino een rijke, succesvolle en mooie geschiedenis met elkaar.” Holland Casino was van 2002 tot 2005 al verbonden aan de hoogste voetbalcompetitie en was toen met Holland Casino Eredivisie zelfs naamgever.

Het bedrag dat met de deal gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Rafael Nadal verliest tweede partij na rentree

04.07 uur: Rafael Nadal heeft in zijn tweede partij op het hardcourttoernooi van Washington verloren van Lloyd Harris. De Zuid-Afrikaan, geen wereldtopper, versloeg de Spanjaard in drie sets: 6-4 1-6 6-4.

In de Amerikaanse stad maakte Nadal zijn rentree, na wegens een blessure aan een voet twee maanden niet te hebben gespeeld. Hij hoopte voldoende ritme te kunnen opdoen om binnenkort bij de US Open weer een hoofdrol te kunnen spelen.

In zijn eerste partij had de nummer 3 van de wereld gewonnen van de Amerikaan Jack Sock. Naderhand zei Nadal dat hij wel last had van de betreffende voet.

Nadal nam niet deel aan Wimbledon en de Olympische Spelen. Hij nam rust om te herstellen van de blessure, nadat hij in de halve finales van Roland Garros had verloren van Novak Djokovic.